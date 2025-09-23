Vi letar efter en kock med känsla för smak och stil!

Menue Group AB / Kockjobb / Höganäs
2025-09-23


Vi letar efter en kock med känsla för smak och stil!
Köpmans Boutique Hotel & Bistro söker en erfaren kock som vill jobba extra på kväll och helger.
Minst 3 års erfarenhet i à la carte-kök
Passion för råvaror, snygga upplägg och kan ta egna intiativ
Flexibel, glad och en lojal lagspelare som tål stress.
Hos oss får du arbeta i en personlig och inspirerande miljö, med fokus på kvalitet och trivsel.
Skicka din ansökan till hotel@kopmans.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: peter@menue.se

Arbetsgivare
Menue Group AB (org.nr 559073-7606), http://www.kopmans.se
Köpmansgatan 7 (visa karta)
263 38  HÖGANÄS

Arbetsplats
Köpmans Boutique Hotel

Kontakt
Peter Olausson
peter@menue.se
0730262315

Jobbnummer
9523262

