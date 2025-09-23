Vi letar efter en kock med känsla för smak och stil! Köpmans Boutique Hotel & Bistro söker en erfaren kock som vill jobba extra på kväll och helger. Minst 3 års erfarenhet i à la carte-kök Passion för råvaror, snygga upplägg och kan ta egna intiativ Flexibel, glad och en lojal lagspelare som tål stress. Hos oss får du arbeta i en personlig och inspirerande miljö, med fokus på kvalitet och trivsel. Skicka din ansökan till hotel@kopmans.se
