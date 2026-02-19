Vi letar efter dig - vår nästa industrimedarbetare
Pauder & People Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Halmstad
2026-02-19
Trivs du som bäst när du får jobba praktiskt, nörda ner dig i detaljerna och se ett perfekt slutresultat växa fram? Då är det dig vi letar efter!
Vi söker nu dig som har finmotorik till vår kunds produktion. Här handlar det inte om tunga lyft och slit, utan om precision, tålamod och en riktig känsla för kvalitet.
Låter det här som du?
Stadig på handen: Du gillar pilliga moment där varje millimeter räknas.
Detalj-fokus: "Good enough" är inte din grej. Du lämnar inget åt slumpen - blir det fel gör du om, gör rätt.
Hittar flowet: Du gillar att komma in i en skön rytm och trivs med praktiska, repetitiva men viktiga moment.
Din checklista (Kraven för tjänsten):
Erfarenhet: Du har jobbat inom industrin tidigare och känner dig hemma på ett fabriksgolv.
Utbildning: Du har en fullständig gymnasieexamen i ryggsäcken.
Språk: Du har bra koll på både svenska och engelska.
Körkort: Minst AM- eller B-körkort (ett måste för att kunna ta sig till arbetsplatsen).
Arbetstider: Du är flexibel och har möjlighet att jobba skift.
Vad får du av oss?
En riktigt schysst arbetsmiljö: En trygg anställning i ljusa, moderna lokaler där din arbetsmiljö faktiskt är i fokus.
Chans att levla upp: Vi vill att du ska växa! Därför får du goda möjligheter att lära dig nya moment och utvecklas i din roll.
Grym teamkänsla: Du blir en del av ett prestigelöst gäng med sköna kollegor och en ledning som ser och uppskattar det du gör.
Känns det som en match? Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag så snackar vi vidare!
(Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi, som ett led i vår kvalitetssäkring, kan komma att genomföra en bakgrundskontroll på slutkandidater). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sandra Lindulf sandra.lindulf@pauderpeople.se 072-160 28 80 Jobbnummer
9751301