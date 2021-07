Vi lär dig att bli en riktig Power-säljare! - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Gagnef

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Gagnef2021-07-05Power of Nature är i en stor expansions-fas och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa att bli störst i Sverige i vår bransch!* Är du en tävlingsmänniska?* Trivs du med friheten att styra din egen arbetstid?* Gillar du att träffa nya människor?* Motviveras du av möjligheten att kunna tjäna riktigt mycket pengar?Stämmer ovanstående på dig ska du ansöka till oss idag!Vi på Power of Nature internutbildar all vår personal och en anställning hos oss börjar med en tvådagars utbildning på vårat huvudkontor i Västerås där du får skapa dig en egen uppfattning och veta allt om vår produkt Roboclean. Självklart står vi för mat och logi under din utbildning. Fortbildning och utveckling är viktigt för oss, därför utbildar vi kontinuerligt vår personal så att du alltid ska känna att du får möjligheten att utvecklas som person och säljare.De enda krav vi har på dig som söker är att du ska:* Inneha körkort B samt tillgång till egen bil* Prata flytande svenskaMaila din ansökan till rekrytering@roboclean.se Glöm inte att bifoga telefonnummer!#jobbjustnu2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-07-19Power Of Nature ABÅnghammargatan 478697 BJÖRBO5847012