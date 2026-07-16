Vi hjälper dig att bli nästa Kyltekniker!
Professionals Nord Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Kristinehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristinehamn
2026-07-16
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Indoor är ett teknikföretag som har funnits sedan 1990. Företaget kombinerar hög teknisk kompetens med lokal närvaro och långsiktiga kundrelationer. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och energieffektivisering hjälper Indoor sina kunder att skapa drift- och energieffektiva anläggningar. Verksamheten bygger på värderingarna lagspel, engagemang och ägarskap, och ambitionen att vara en långsiktig och engagerad partner till sina kunder.
Är du redo att ta klivet in i en framtidsbransch som ständigt utvecklas?
Genom PNs samarbete med Indoor får du den perfekta kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, allt du behöver för att vara fullt rustad inför en trygg och spännande karriär. Ta chansen och kickstarta din framtid som Kyltekniker sök idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord lanserar nu återigen för andra gången detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Via vår satsning formar vi nästa generations Kyltekniker. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som Kyltekniker.
Du kommer sedan att bli antälld via Professionals Nord och arbeta som konsult hos Indoor under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Indoor, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Indoors nästa Kyltekniker!
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Kylteknik
Ellära
Rörsystem och systemuppbyggnad
Köldmedier och F-gas förordningen
Kylcertifikat kategori 1
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Uppstartsevent: 21 september
Introduktion: 21 september – 22 januari (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Indoor: 25 januari
Omfattning: Heltid
Plats: Linköping + distans
Arbetsort efter avslutad satsning: Karlstad
Om Indoor:
Indoor är ett teknikföretag som hjälper sina kunder att skapa mer energieffektiva fastigheter genom tjänster inom kyla, värme, ventilation samt styr- och reglerteknik. Företaget har funnits sedan 1990, har cirka 200 medarbetare och servar över 10 000 fastigheter runt om i Sverige. Med bred teknisk kompetens och lokal närvaro arbetar Indoor utifrån visionen att skapa Sveriges mest energieffektiva fastigheter.
Information om tjänsten
Som Kyltekniker hos Indoor blir du en del av ett gäng på 12 härliga kollegor. I rollen kommer du att ha mycket kontakt med kunder och arbeta med det mesta inom kyla, allt från underhåll, service och ombyggnationer till utredningar, felsökningar och åtgärdsförslag på kundernas olika anläggningar. Varje åtagande varierar i omfattning och du kommer arbeta i många olika typer av miljöer, exempelvis mindre restaurangkök till stora industrier eller fastighetsbolag. I tjänsten ingår även mycket dokumentation och rapportering i system.
Du ansvarar för dina egna kunder och får stor frihet i rollen samtidigt som du har nära stöd från kunniga kollegor med bred kompetens inom olika områden. För att ge dig rätt förutsättningar i rollen kommer du initialt att arbeta nära en erfaren kollega för att successivt lära känna organisationen, kunderna och de olika typer av anläggningar ni arbetar med. Du får tillgång till bil och kommer själv åka ut till dina kunder på jobb när du har kommit in i rollen.
Vi söker dig som
Fyllt 18 år eller är äldre
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Stort intresse för att göra ett karriärbyte till Kyltekniker
Innehar B-körkort
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Godkänd bakgrundskontroll
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under introduktionsperioden och i som Kyltekniker hos Indoor. Därför tror vi att du är ansvarstagande, initiativrik och trivs med frihet under ansvar. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och har intresse för bygg, teknik och montage.
Du arbetar noggrant med fokus på kvalitet, säkerhet och precision. För att trivas i rollen ser vi att du är social, prestigelös och har lätt för att samarbeta med kollegor, kunder och andra yrkesgrupper, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du vill utvecklas långsiktigt, lära dig nya moment och ta ansvar för din egen utveckling. Med rätt driv finns goda möjligheter att växa vidare inom Indoor.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Indoor. I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Kyltekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till en personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå bakgrundskontroll med belastningsregister och kreditupplysning.
START: 25 januari 2027
OMFATTNING: Heltid
STAD: Karlstad
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: Info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://indoor.se/
681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Indoor Energy Services Sweden AB Kontakt
Konsultchef
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se +46768081311 Jobbnummer
10004686