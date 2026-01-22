Vi hjälper dig att bli driftekniker hos Stockholm Exergi!
2026-01-22
Vill du arbeta i en spännande bransch med ständig utveckling, där du arbetar med en av samhällets allra viktigaste funktioner och bidrar till ett mer hållbart samhälle? Sök då PNs Driftskola inom kraft- och fjärrvärme! För att bidra till branschens kompetensförsörjning inom området har vi på Professionals Nord tagit fram en intensiv introduktionsperiod med fokus på att skapa nästa generations drifttekniker. Efter introduktionsperioden garanteras du en anställning hos oss på Professionals Nord och därefter en möjlighet till fast anställning hos Stockholm Exergi.
Information om introduktionsperioden
Metoden bygger på Accelerated Learning och består av kortare teoretiska delar i kombination med praktiska moment för att ge dig rätt verktyg för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du bland annat inom energi- och processteknik, elteknik med inriktning mot energianläggningar samt kraftvärmeteknik och fjärrvärmesystem. Vidare får du kunskap inom styr- och reglerteknik, underhåll samt en övergripande förståelse för hur fjärrvärmesystem och hållbara energisystem fungerar.
Du genomgår en kostnadsfri, intensiv introduktionsperiod på 12 veckor som ger dig en raketstart i din nya karriär som drifttekniker.
Programinnehåll
Uppstartsevent: 4 maj
Introduktion: 4 maj - 11 september 2026
Datum på plats: 3 veckor på plats på i Härnösand, resterande tid under introperioden är på distans.
Första dag hos Stockholm Exergi: 14 september 2026
Omfattning: Heltid
Arbetsort efter avslutad introduktion: Stockholm - Värtaverket
Efter avslutad introduktionsperiod anställs du av oss på Professionals Nord och arbetar under de första 12 månaderna som konsult hos Stockholm Exergi. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Stockholm Exergis önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar de den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. De värmer över 800 000 stockholmare och deras 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som de skapar tillsammans med deras kunder och samarbetspartners. De ägs av Stockholms stad och Ankhiale och har över 850 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Genom att utveckla koldioxidinfångning driver de på för att minusutsläpp ska kunna bli verklighet. En kraftfull gemenskap! Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker ingår du i ett skiftlag som dygnet runt, året runt driver de anläggningar där Stockholm Exergi producerar värme, el, kyla och hanterar avfall. Du blir en viktig del av teamet som säkerställer en säker och effektiv drift och ansvarar för att energiproduktionen fungerar som den ska. På så sätt bidrar du till att leverera pålitlig energi till stockholmare och företag.
Du arbetar skift enligt ett rullande schema där arbetstiderna varierar mellan natt, förmiddag, dagtid, eftermiddag och inkluderar även helger. Var sjätte vecka är du helt ledig.
Arbetet kombinerar övervakning, ronderingar och operatörsunderhåll och utförs enligt fastlagda rutiner med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Rollen erbjuder en varierande arbetsdag där teknisk övervakning kombineras med praktiska moment, samt goda möjligheter att utveckla din kompetens inom energiproduktion. Du kommer bland annat att:
Utföra ronderingar och daglig tillsyn på anläggningarna
Felsöka och åtgärda driftstörningar samt rapportera till kontrollrummet
Utföra säkra start- och stoppförfaranden av anläggningar
Bidra till optimering av processer och anläggningseffektivitet
Samarbeta i skiftlag för att säkerställa stabil drift året runt
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse och vill arbeta som drifttekniker
Är flexibel och kan arbeta skift
Har B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och bli godkänd i en säkerhetsintervju och bakgrundskontroll.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Drifttekniker hos Stockholm Exergi. Därför ser vi att du är kommunikativ, ansvarstagande och trivs i ett nära samarbete där dialog och samspel är avgörande. Du har ett starkt säkerhetstänk, är noggrann och har modet att säga stopp när något inte känns rätt. Med personlig mognad och gott omdöme tar du ansvar för både ditt eget arbete och helheten.
Samtidigt är du nyfiken, tekniskt intresserad och driver din egen utveckling framåt. Du tar initiativ, sätter egna mål och vill fördjupa din kompetens över tid. I gruppen är du engagerad, framåt och bidrar aktivt till en stark lagkänsla.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du inledningsvis att få besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för introduktionsperioden och tjänsten. Då personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att ta del av varför just du är rätt person för denna möjlighet. Efter inskickad ansökan kommer du även att få ett mailutskick med en länk till ett personlighetstest samt ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga, vilka behöver genomföras med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll och en säkerhetsintervju.
START: Maj 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm - Värtaverket
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnea Grass
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.stockholmexergi.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Exergi AB Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9698098