Vi hjälper dig att bli Caverions nästa Kyltekniker!

2025-10-14
Har du funderat på att ta ett nytt steg i livet? Kanske längtar du efter ett yrke där du får jobba såväl praktiskt som serviceinriktat, lösa problem och samtidigt bidra till en grönare framtid? Då är det här din chans!
Örebro representerar en stark region med flertalet ledande verksamheter som är under stark tillväxt. Branschens behov av kompetens inom bland annat kylteknik har därmed ökat markant. För att bidra till branschens kompetensförsörjning lanserar vi på Professionals Nord nu vår satsning inom Kylteknik. Efter 12 introduktionsveckor som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Caverion i Örebro, i en spännande bransch där efterfrågan på kompetens bara växer.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Caverions nästa kyltekniker!
Information om introduktionsperioden:
Via vår satsning som bygger på metoden Accelerated Learning formar vi nästa generations kyltekniker. Under introduktionsperioden utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som kyltekniker. Här ges du en unik möjlighet att snabbt utvecklas inom bland annat elkunskap, ritningsläsning, styr- och reglersystem samt kylprocessens komponenter.
Vad erbjuder vi?
• En kostnadsfri, 12-veckors introduktionsperiod som kombinerar teori och praktik
• Möjlighet till studiestöd under hela introduktionstiden
• En riktigt stark karriärstart - du anställs av Professionals Nord och börjar direkt efter avslutad introduktionsperiod att jobba hos Caverion.
• Hjälp med boende om du behöver veckopendla under introduktionsperioden
• Möjlighet till fast anställning hos Caverion efter 18 månader
• Ett meningsfullt yrke där du bidrar till energieffektivisering och hållbar teknik.
Viktiga datum:
Introduktion: 5 januari - 24 april 2026
Första dag i uppdrag hos Caverion: 27 april 2026
Plats för introduktion: Linköping
Omfattning: Heltid
Arbetsort efter avslutad satsning: Örebro
Detta är ett nära samarbete mellan Professionals Nord och Caverion. Efter avklarad introduktionsperiod anställs du av oss på Professionals Nord och under de första 18 månaderna arbetar du som konsult hos Caverion. Förutsatt att samarbetet fungerar väl är målsättningen och intentionen en fortsatt anställning hos Caverion.
Caverion är ett ledande företag inom tekniska lösningar för fastigheter och industri. De tar helhetsansvar för allt från installation och service till drift, underhåll och energioptimering - alltid med fokus på innovation, säkerhet och hållbarhet.
Som arbetsgivare erbjuder Caverion en kultur präglad av gemenskap, utveckling och yrkesstolthet. Här får medarbetarna möjlighet att växa i en framtidsbransch där teknik möter hållbarhet.
Läs mer på caverion.se
Information om tjänsten:
Som Kyltekniker hos Caverion ansvarar du för installation, service, felsökning och underhåll av kyl- och klimatanläggningar hos kunder inom bland annat livsmedel, industri och offentlig verksamhet. Du arbetar både självständigt och i team med varierande uppdrag som ofta kräver snabba beslut och flexibilitet. Arbetet präglas av en hög andel akutservice, vilket ställer krav på god planeringsförmåga, stresstålighet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Rollen innebär även kundkontakt, egen planering och visst arbete inom VVS och fastighet. I den här tjänsten kommer det på sikt att ingå beredskap.
Vi söker dig som
• Har ett stort intresse och driv att utvecklas i rollen som kyltekniker
• Är praktiskt lagd med en god problemlösningsförmåga och tekniskt intresse
• Är en driven, prestigelös, strukturerad, kommunikativ och ansvarsfull lagspelare
• Behärskar svenska i tal och skrift samt innehar B-körkort
Har du tidigare erfarenhet av hantverkaryrken eller liknande ser vi det som meriterande.
Ansökan och rekryteringsprocess:
I den här processen lägger vi stor vikt vid motivation, drivkraft och personliga egenskaper. När du ansöker kommer du därför inledningsvis att få besvara ett antal frågor där du redogör ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Vi ser fram emot att ta del av varför just Du ska ha en plats i satsningen och en framtida roll som kyltekniker hos Caverion.
Efter inskickad ansökan kommer du även att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med ett godkänt resultat för att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Sett till att vi tillämpar ett löpande urval ser vi gärna att du genomför testerna så snart som möjligt.
Sök en plats genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jesper Wingqvist på jesper.wingqvist@pn.se
