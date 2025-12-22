Vi hjälper dig att bli Bravidas nästa tekniker!
Byt karriär och bli tekniker på bara 12 veckor med introduktion samt garanterad anställning hos Bravida!
Har du funderat på att ta ett nytt steg i livet? Kanske längtar du efter ett yrke där du får jobba såväl praktiskt som serviceinriktat och lösa problem? Då är det här din chans!
PNs samarbete med Bravida ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kickstarta din karriär som tekniker. Efter 12 veckors introduktion som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Bravida i Blekinge, i en bransch där efterfrågan på kompetens bara växer!
Information om tjänsten
Professionals Nord lanserar nu återigen detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Via vår satsning formar vi nästa generations kyltekniker. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som kyltekniker. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Bravida under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Bravida, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Bravidas nästa kyltekniker!
Information om introduktionsperioden
Du tar del av en kostnadsfri introduktion på 12 veckor. Under perioden finns även möjlighet till förmånligt studiestöd, en trygg väg in i din nya karriär som kyltekniker!
Introduktionen bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under introduktionsperioden utvecklas du inom områden som elkunskap, ritningsläsning, styr- och reglersystem samt kylprocessens komponenter.
Viktiga datum:
Uppstartsevent: 19 januari
Förstudier: 19 januari- 13 februari
Introduktion på plats: 16 februari - 8 maj (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Bravida: 11 maj 2026
Omfattning: Heltid
Plats för introduktion: Linköping
Arbetsort efter avslutad satsning: Blekinge (resor förekommer i tjänsten)
Om Bravida:
Bravida är en av Nordens ledande aktörer inom service och installation av tekniska system i fastigheter och anläggningar. De arbetar med allt från el, vs och ventilation till avancerade kyllösningar - och bidrar samtidigt till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle genom smarta, driftsäkra installationer.
Information om tjänsten:
Som kyltekniker hos Bravida kommer du se till att kunders kylsystem fungerar som de ska. Tjänsten är främst inom storkök och tvätt, du möter både privata och offentliga företagskunder och får en vardag som är omväxlande och tekniskt utvecklande. Du arbetar med service, felsökning och underhåll, ofta i restauranger och bostadsrätter. Det kan handla om att byta komponenter eller kompressorer, men framför allt om att hitta lösningar som får kundens anläggning att fungera optimalt.
Arbetet är varierande och kombinerar praktiskt hantverk med teknisk problemlösning. Du arbetar självständigt ute hos kund, men har alltid kollegor nära till hands när det behövs. Rollen passar dig som trivs med att ta eget ansvar, möta människor och hitta lösningar på plats! Som kyltekniker hos Bravida får du ett fritt och utvecklande yrke - och du får dessutom kunskap som du har nytta av både i jobbet och privat.
Vi söker dig som:
* Har ett stort intresse för att göra ett karriärbyte till kyltekniker
* Har fyllt 18 år
* Gymnasieexamen
* Innehar B-körkort
* Talar och skriver obehindrat på svenska
* Har godkända tester (MAP & Matrigma)
* Godkänd bakgrundskontroll
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas både i rollen och under introduktionsperioden. Eftersom arbetet ofta utförs självständigt ute i fält är det viktigt att du trivs med ensamarbete och känner dig trygg i att ta initiativ och driva ditt arbete framåt. Samtidigt har du en stark kommunikativ förmåga - du kan förmedla problem, föra en tydlig dialog och skapa förståelse i kontakten med både kunder och kollegor.
Du är lyhörd och uppmärksam och ser möjligheter där andra kanske inte gör det. Du vågar tänka utanför boxen och kan identifiera situationer där merförsäljning eller förbättringar är relevanta. Din flexibilitet gör att du snabbt kan ställa om när planerna förändras, och du hanterar stressiga situationer med lugn och fokus. Även om du arbetar mycket självständigt är du en lagspelare som samarbetar väl när det behövs. Du tar säkerhet och arbetsmiljö på stort allvar och följer alltid rutiner och riktlinjer - något som bidrar till en trygg arbetsmiljö både för dig själv och andra!
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Bravida. I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som kyltekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå bakgrundskontroll.
START: Januari 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Blekinge - resor förekommer i tjänsten
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
