Vi hjälper dig att bli Bravidas nästa kyltekniker!
2025-11-13
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Byt karriär och bli kyltekniker på bara 12 veckor med garanterad anställning hos Bravida!
Har du funderat på att ta ett nytt steg i livet? Kanske längtar du efter ett yrke där du får jobba såväl praktiskt som serviceinriktat, lösa problem och samtidigt bidra till en grönare framtid? Då är det här din chans!
Skaraborg representerar en stark region med flertalet ledande verksamheter som är under stark tillväxt. Branschens behov av kompetens inom bland annat kylteknik har därmed ökat markant. För att bidra till branschens kompetensförsörjning lanserar vi på Professionals Nord nu vår satsning inom Kylteknik. Efter 12 introduktionsveckor som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Bravida i Lidköping, i en spännande framtidsbransch där efterfrågan på kompetens bara växer.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Bravidas nästa kyltekniker!
Information om introduktionsperiden:
Via vår satsning som bygger på metoden Accelerated Learning formar vi nästa generations kyltekniker. Under introduktionsperioden utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som kyltekniker. Här ges du en unik möjlighet att snabbt utvecklas inom bland annat elkunskap, ritningsläsning, styr- och reglersystem samt kylprocessens komponenter.
Vad erbjuder vi?
* En kostnadsfri, 12-veckors introduktionsperiod som kombinerar teori och praktik
* Möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden
* En riktigt stark karriärstart - du anställs av Professionals Nord och börjar direkt efter avslutad introduktionsperiod att jobba hos Bravida
* Hjälp med boende om du behöver veckopendla under introduktionsperioden
* Möjlighet till fast anställning hos Bravida efter 18 månader
* Ett meningsfullt yrke där du bidrar till energieffektivisering och hållbar teknik.
Viktiga datum:
Introduktion: 5 januari - 24 april 2026
Första dag i uppdrag hos Bravida: 27 april 2026
Plats för introduktion: Linköping
Omfattning: Heltid
Arbetsort efter avslutad satsning: Lidköping
Denna satsning är ett nära samarbete mellan Professionals Nord och Bravida. Efter avklarad introduktionsperiod anställs du av oss på Professionals Nord och under de första 18 månaderna arbetar du som konsult hos Bravida. Förutsatt att samarbetet fungerar väl är målsättningen och intentionen en fortsatt anställning hos Bravida.
Bravida är en av Nordens ledande leverantörer av installation och service för fastigheter och anläggningar, med tjänster inom el, värme, sanitet, ventilation, kyla, säkerhet och automation. Företaget erbjuder helhetslösningar från rådgivning och installation till långsiktig service och underhåll, med fokus på resurseffektiva och hållbara tekniska lösningar. I rollen som kyltekniker hos Bravida i Lidköping blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat gäng där flera har mångårig erfarenhet, vilket kommer ge dig bästa tänkbara förutsättningar för en bra start i din nya yrkesroll.
Läs mer på www.bravida.se
Information om tjänsten:
Som kyltekniker hos oss arbetar du både självständigt och i team med varierande arbetsuppgifter. Du utgår från kontoret eller hemmet och besöker kunder i hela Västra Götaland för att installera, serva och övervaka kylsystem i olika anläggningar, såsom livsmedelsbutiker, industrier och förskolor. Du tar ansvar för hela kedjan - från installation, felsökning, service & underhåll och övervakning till optimering och rapportering för att på så sätt säkerställa korrekt temperatur och energieffektivitet. Rollen innebär daglig kundkontakt där du ofta själv får tänka ut den bästa vägen framåt.
Vi söker dig som:
* har ett stort intresse och driv till att utvecklas i rollen som kyltekniker
* är praktiskt lagd med en god problemlösningsförmåga och ett tydligt tekniskt intresse
* är en serviceinriktad, strukturerad, kommunikativ och ansvarsfull lagspelare
* behärskar svenska i tal och skrift obehindrat samt innehar B-körkort
Har du tidigare bakgrund/erfarenhet inom ett serviceyrke, mekanik, el eller VVS ser vi det som meriterande.
Ansökan och rekryteringsprocess:
I den här processen lägger vi stor vikt vid motivation, drivkraft och personliga egenskaper. När du ansöker kommer du därför inledningsvis att få besvara ett antal frågor där du redogör ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV tillsammans med ett personligt brev där vi ser fram emot att ta del av varför just Du ska ha en plats i satsningen och en framtida roll som kyltekniker hos Bravida.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Sett till att vi tillämpar ett löpande urval ser vi gärna att du genomför testerna så snart som möjligt.
Sök en plats genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
