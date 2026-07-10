Vi har nya uppdrag för grönyteskötare i Malmö regionen!
Montico HR Partner AB / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
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Vi söker dig som är positiv och engagerad, gillar att jobba med ett bra tempo och gillar fysiskt arbete utomhus. Har du även erfarenhet av park/trädgårdsskötsel eller liknande? Då är det ännu bättre!
Är det du? Skicka en ansökan till oss redan idag! Vi ser fram emot att träffa dig!
OBS Tänk på att berätta om dina erfarenheter av trädgårdsarbete i ansökan, även om de är av privat karaktär. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Våra kunder har lång erfarenhet god renommé inom drift och underhåll i Lund/Malmöregionen. De sköter utemiljöer kring olika kommunala ytor, företagsfastigheter och bostadsområden. Du utgår från kundens etablering varje dag och är en del av teamet/gruppen som samverkar för att uppnå bästa resultat. Även om du är anställd som konsult arbetar du hos samma företag under hela perioden.
Anställning: Heltid, säsongen ut (via Montico uthyrd till kund)
Arbetstider: Måndag – fredag, 07:00 – 16.00
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående
Vi lägger stor vikt vid positiv inställning, personligt engagemang samt respektfullt bemötande.
Krav för att gå vidare i rekryteringsprocessen:
Körkort B manuell växellåda
Kunna kommunicera och läsa på svenska
God fysik
Erfarenhet och utbildning inom trädgård är mycket meriterande. Så även släpvana och god lokalkännedom.
Montico erbjuder avtalsenliga löner, bra support från konsultchefer och friskvårdsbidrag. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga uppgifter inom skötsel av utemiljön främst vid bostadsområden och andra fastigheter. Det innebär skötsel av planteringar, trimning av gräs och plattor, häckklippning och lövblåsning. Beskärning och plantering kan förekomma. Renhållning ingår ofta i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som
• Har positivitet, driv och passion för jobbet
• Är effektiv och gillar att hitta lösningar
• Är en självgående och ansvarfull lagspelare
Vi håller intervjuer löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Skiffervägen 102 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Anna Eriksson anna.eriksson@montico.se Jobbnummer
10000057