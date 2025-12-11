Vi har ett boende. Du har ledarskapet. Ska vi göra något stort ihop?
2025-12-11
Vill du leda med hjärta - och samtidigt göra verklig skillnad?
Älvdalens kommun söker en driven ledarkollega till vår ledningsgrupp inom Vård- och omsorgsförvaltningen!
I Älvdalens kommun arbetar vi varje dag utifrån våra värdeord trygghet, respekt, kärlek och överraskande.
Hos oss betyder de inte bara fina ord på en vägg - de genomsyrar allt vi gör för att skapa god service och utveckla samhällsviktiga funktioner för våra invånare, besökare och företag.
Om oss - Tallbacken särskilt boende
Du blir chef på Tallbacken, ett varmt och hemtrevligt särskilt boende med 45 platser, varav 6 är korttidsplatser. Här arbetar vi nära våra boende och deras anhöriga, och du får en central roll i att utveckla verksamheten tillsammans med ett engagerat team.
Du blir en viktig del av ledningsgruppen
Som del av vår ledningsgrupp arbetar du nära förvaltningschef och chefskollegor. Du är aldrig ensam - du får stöd av bland annat controller, HR, bemannings enhet, MAS och förstås av alla fantastiska kollegor i verksamheten. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en trygg och kvalitativ vård och omsorg.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du varje dag har möjlighet att påverka och göra skillnad. Hos oss får du kombinera strategiskt ledarskap med ett varmt engagemang för människor - och du blir en viktig pusselbit i att utveckla framtidens vård och omsorg i Älvdalen.
Är detta du?
Vill du göra skillnad för invånarna i Älvdalens kommun?
Blir du motiverad av att jobba med ledarskap och människor?
Inspireras du av utmaningar?
Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik?
Om du svarar ja! ja! ja! och ja! - då är du precis den vi söker!
Välkommen med din ansökan - och välkommen till en kommun med närhet till naturen, plats för massor av fritidsaktiviteter och riktigt härliga kollegor.
För att passa och göra succé i rollen tror vi att du brinner för att ge bästa tänkbara förutsättningar för dina medarbetare att möta våra vårdtagares behov.
I ditt vardagliga arbete kommer du att driva utveckling och ledning av verksamheten med utgångspunkt i kommunens värdegrund och uppsatta mål. Som ledare kommer du fatta och verkställa beslut. Du kommer ha personal-, verksamhets- och budgetansvar.
Just nu är vi tillsammans med resten av Sverige i behov av omställning där du under resans gång kommer att förändra, utveckla och utmana verksamheten, men också skapa glädje och engagemang. Ditt ledarskap handlar lika mycket om inspiration, motivation och kommunikation som prioritering.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen som enhetschef är du trygg, stabil, har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv.
Din enhet är en del av ett större sammanhang, vilket innebär att du har förmågan att arbeta mot våra gemensamma mål för att vi som helhet ska lyckas. Således har du har en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen som helhet. Du har förmågan att avsluta påbörjade projekt och nå resultat.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, vilket innebär att du kan sätta upp och hålla tidsramar.
Din ledarskapsprofil
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kan samordna grupper, skapa engagemang och delaktighet.
Du har en tydlig kommunikation, säkerställer att ditt budskap nått fram, påminner och följer upp.
I och med att enheten är en del av ett större sammanhang ser du helheter, tar hänsyn till större perspektiv, arbetar strategiskt genom att se på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta.
Utbildning, erfarenheter och kunskaper
Du har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har lätt för att arbeta i olika digitala systemstöd såsom till exempel journalsystem.
Du kan uttrycka dig i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande med högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Det är även meriterande med grundläggande kunskaper inom ekonomi och arbetsgivarfrågor.
Du har erfarenheter som faktiskt genererat yrkeskunskaper inom området.
Du har erfarenhet av att utföra ledarskap över medarbetare.
Bra att veta
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Registerutdrag kommer att begäras.
Har du frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta mig rekryterande chef Eva-Lena Zachrisson.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
