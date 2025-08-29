Vi förstärker vårt team- Socialsekreterare till enhet barn och unga
2025-08-29
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningen är inrymd i en gammal karamellfabrik, en luftig tegelbyggnad från 1888. De olika enheterna inom socialförvaltningens avdelningar sitter samlade i dessa trevliga lokaler, vilket gör att vi lätt kan ha ett berikande samarbete. Hos oss har vi fasta arbetsplatser, där majoriteten också har ett eget kontorsrum. Alingsås är en cykelvänlig stad där du enkelt tar dig runt på våra tjänstecyklar. Vi har också en väl underhållen bilpark för längre resor. Kommer du med egen bil till oss har du gratis parkering utanför kontoret och det finns goda pendelförbindelser. I vår lunchmatsal har vi en cafévärd som bidrar med det där lilla extra.
Enheterna Barn & Unga består av tre utredningsgrupper samt ett gemensamt mottag och metodstöd. Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. På enheterna arbetar vi tillsammans och aktivt med arbetsmiljö, trivsel, allas delaktighet och kompetensutveckling. Hos oss får du chansen till att ingå i en arbetsgrupp som verkligen är något utöver det vanliga när det gäller genuin trivsel, omtanke, prestigelöshet och kompetens!
Vi utökar vår bemanning med fler tjänster för att skapa förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning även vid arbetstoppar och frånvaro. Vi vill att du som socialsekreterare ska kunna ha tid för både kvalitet i ditt arbete och balans i ditt liv. Hos oss är barn och ungas trygghet och utveckling alltid i fokus - och vi vet att vi bäst kan ge stöd och hjälp när våra medarbetare har en hållbar arbetssituation
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* Gedigen introduktion utifrån vårt introduktionsprogram, anpassat efter dina behov
* Tillgänglig och erfaren arbetsledning
* Kompetensutveckling och nya steg i din professionella utveckling
* En tredagars internutbildning i Signs of Safety
* Flexibel arbetstid för att du ska få en bättre balans mellan arbete och privatliv
* Möjlighet att delvis kunna arbeta på distans
* Friskvårdsbidrag, vilket du t.ex. kan nyttja på motionscentret i vår byggnad
* Reflektionstid varje vecka
* Arbete organiserat i faser, vilket innebär att du har längre perioder då du fokuserar på befintliga ärenden utan att få några nya
* Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagarPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi tycker att vi har ett av världens bästa och mest viktiga jobb! Vi vill att man ska kunna arbeta i detta uppdraget länge, även när privatlivet utvecklas och förändras, därför har vi utvecklat både stöd och organisation. Vi har:
* Fler kollegor för att möjliggöra färre ärenden per tjänst
* Medhandläggarskap när man vill och behöver det
* Närmare arbetsledning genom fler arbetsledare och fler utredningsgrupper
* Metodhandledning enskilt och i grupp samt extern processhandledning
* Metodstödjare och våra fyra 1:e socialsekreterare säkerställer vår metodutveckling samt omvärldsbevakning
* Välanvända forum för intern och extern samverkan
* Mer tid till samtal
* Tidigt och nära samarbete med kollegorna som arbetar med t.ex. familjestöd
* Flexibla arbetstider i hybridform
Inom enheten Barn & Unga arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete utifrån målbilden att alla våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara, alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt. Läs gärna mer på www.socialstyrelsen.se
och www.signsofsafety.net
Detta betyder att du i din roll som utredande socialsekreterare möter barn, unga och familjer på socialkontoret och i olika miljöer där barnen har sin vardag. I nätverksmöten ses vi tillsammans med de viktiga personer som finns kring familjen privat och professionellt. Vi har en nära samverkan både med kollegor inom kommunen och med samverkanspartners inom olika verksamhetsområden. Vi är nyfikna, utvecklingsbenägna och modiga.
För dig som nyare i yrket:
Vi tror på en gedigen och bra introduktion. Som nyanställd får du ett tryggt omhändertagande genom vår metodstödjare enligt ett väl utarbetat introduktionsprogram, anpassat efter dina behov. Det innefattar t.ex. handläggarskola, genomförande av GRs fortbildningsprogram Yrkesresan samt en tre-dagars internutbildning i Signs of Safety. Din 1:e socialsekreterare är ett viktigt stöd och ni har kontinuerlig handledning.
För dig som är mer erfaren i yrket:
Även för dig upprättas ett introduktionsprogram, anpassat efter dina behov. Beroende på erfarenhet erbjuds du fortbildning både inom GRs Yrkesresan och i andra evidensbaserade metoder. Här finns goda möjligheter för utveckling av spetskompetenser såsom samverkan polis-socialtjänst, normbrytande beteende, ViNR mm.Kvalifikationer
Socionomexamen eller behörighet enligt SOSFS 2014:7 är ett krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga. Arbetsuppgifterna innebär dokumentation inom myndighetsutövning och du behöver därför tycka om att skriva och behärska det svenska språket väl i tal och skrift. Vi förutsätter att du vill ingå i en dynamisk gruppgemenskap där vi arbetar kreativt tillsammans.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
