Vi förstärker vårt team, tjänst upp till 80% med dagpass hos fantastisk 13

2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu behöver vi ännu en stjärna!
Denna tjänst är inledningsvis ca 50% med arbetstider eftermiddagar, kvällar, mornar och helger.
Inom kort kommer det finnas möjlighet att även arbeta dagtid i skolan, upp till 80%!
Vi ser arbetet som långsiktigt och hoppas du vill bli en viktig pusselbit i vårt gäng!
Du är förhoppningsvis en varm, nyfiken och ansvarstagande person som vill vara med och skapa trygghet, glädje och utveckling i en ung pojkes vardag.
Pojken du kommer att arbeta med är en sprudlande och positiv kille på 13 år med ett stort intresse för sport i alla dess former - både som åskadare och som aktiv deltagagere. Övrigt intresse är videospel, läsning och skrivade. Trots hjärnskadan som påverkar hans rörelseförmåga och tal, är hans liv fyllt av aktivitet, skratt och framsteg. Han kommunicerar fullt ut genom Tobii - ett ögonstyrt kommunikationshjälpmedel - och du som assistent får chansen att lära dig detta sätt att mötas och förstå varandra.
Ditt uppdrag blir att stötta honom i vardagens rutiner såsom hygien, måltider, förflyttningar och klädsel - men också att vara en närvarande och lyhörd följeslagare i hans fritidsintressen. Du kommer att få använda både hjärta och hjärna, och få möjlighet att växa i din roll genom att lära dig nya tekniker och kommunikationssätt, därför är ett intresse för teknik ett plus.
Eftersom en anhörig är engelskspråkig är god engelska viktigt, liksom god svenska. Arbetet innebär vissa lyft, men hjälpmedel som lift finns tillgängligt. Arbetet utförs ofta med en kollega.
KvalifikationerVi söker dig som har följande egenskaper:
• Energisk och hälsosam
• Ansvarsfull
• Tekniskt lagd
• Sportig
• Proaktiv
• Tålmodig
Tillträde omgående.
Kunden finns i Hammarby Sjöstad.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta på God Assistans innebär:
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service.
