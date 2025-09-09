Vi förstärker vårt team - butikssäljare damkläder Väla Centrum
2025-09-09
Best of Basic är etablerade i Göteborg, Stockholm och Helsingborg och på webben. Vi säljer damkläder och riktar oss mot en målgrupp på kvinnor över 35 år.
Vi är kända för vår gedigna service och kunnande och är numera en av de största återförsäljarna av några av våra varumärken. Läs mer om oss på www.bestofbasic.se
Vi söker därför dig som har många års erfarenhet av att sälja mode i butik. Självklart har du även intresse av och följer med i olika trender och ha en utvecklad känsla för färg och form. Du ska vara säljorienterad och avslutsbenägen.
Din främsta uppgift är försäljning och att hjälpa våra kunder med att hitta de plagg som bäst passar dom och möter deras speciella behov av kläder.
Arbetet innefattar även uppackning av varor, kontrollera att antalet varor stämmer mot bifogad följesedel och att följesedlar stämmer beställnings/ orderbekräftelse underlag, prismärkning, hänga om i butik, bidra till skyltning, städning av butikslokals utrymmen, se till att butikslokalen är representativ under försäljningsdagens lopp, kassahantering. I arbetet ingår även att kunna hantera datakassa samt expediera webbshopsorder från butik.
För att lyckas i rollen måste du älska mötet med kunden, och få en kick av att ge service utöver det vanliga.
Van vid datakassa och dator.
Eftersom vi expedierar mycket webbordrar via butiken, krävs att du kan hantera olika datasystem.
För oss är mötet med våra kunder det viktiga i säljarbetet.
Tjänsten är på minst 50% i detta ingår varannan lördag/söndag.
Vi intervjuar kontinuerligt och anställer när vi hittat lämplig sökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Per mail med endast PDF
E-post: jobbvala@bestofbasic.se Arbetsgivarens referens
