Vi förstärker rehabenheten med ytterligare en arbetsterapeut
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en arbetsterapeut kollega till vårt fantastiska rehab enheten!
Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans är du med i teamet och gör skillnad i vardagen på riktigt.
Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Du ansvarar specifikt för P-ADL och I-ADL genom bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt.
I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal och kunder med avseende på de rehabiliterande, förebyggande insatserna.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har ett genuint intresse för rehabilitering, aktivitet och delaktighet. Du trivs med att arbeta i team, ser möjligheter i förändring och vill aktivt bidra till utvecklingen av primärvårdens arbetssätt i linje med visionen om Nära vård.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du god datorvana och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap inom dokumentation i Lifecare HSL, och Mina planer.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete utifrån ett patientperspektiv. Som person är du lyhörd och har en god empatisk förmåga. Arbetet förutsätter att du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. B-körkort för bil är ett krav och du ska kunna köra bil i tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313600-2026-4".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928), https://www.klippan.se/arkiv/nyheter/2025/2025-02-13-lar-kanna-kommunens-rehabenhet
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
)
264 80 KLIPPAN
För detta jobb krävs körkort.
Klippans kommun, Rehab/Förebyggande
Enhetschef Rehab och förebyggande enhet
Burhan Tahhan burhan.tahhan@klippan.se 043528380
9876397