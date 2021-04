Vi expanderar och söker nya säljare! - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Tingsryd

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Tingsryd2021-04-12Skulle du beskriva dig som en utåtriktad person? Som trivs i möten med nya människor och som gillar nya utmaningar? Skulle du motiveras av möjligheten att kunna tjäna pengar utan lönetak samtidigt som du har friheten att självständigt kunna påverka dina egna arbetstider? Värderar du en rolig arbetsmiljö med bra gemenskap mellan kollegor? Stämmer detta in på dig är du precis den vi söker!Som säljare hos Power of Nature bestämmer du själv inom vilka områden du vill arbeta. Du åker inom ditt område på förbokade besök till kunder och marknadsför vår produkt Roboclean.Tjänsten påbörjas med en tvådagars utbildning där du lär dig hela produkten, får se hur vi arbetar och lär känna dina blivande arbetskamrater. Du behöver varken förkunskaper eller arbetserfarenhet för att arbeta hos oss. Vi hjälper dig att utveckla de kunskaper som krävs för att bli en riktigt bra säljare! Hos oss kan också du som har rätt motivation snabbt göra karriär och klättra i karriärstegen.Våra enda krav är att:Behärska det svenska språket i tal och skriftKörkort och tillgång till egen bilLåter detta som något för dig?Tveka inte, ansök redan idag!Vi tar endast emot ansökningar via mail, var noga med att inkludera ditt telefonnummer i ansökan.#jobbjustnu2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-04-26Power Of Nature ABÅnghammargatan 434392 HÄRADSBÄCK5684587