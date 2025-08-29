Vi bygger framtiden tillsammans - med gemenskap & innovation
2025-08-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Emmaboda
, Karlshamn
, Jönköping
, Halmstad
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Som Servicetekniker ingår du i ett mindre, sammansvetsat team om tre personer och arbetar främst ute hos kund. Du ansvarar för att leverera service och support inom IT-produkter som används i kontors- och butiksmiljöer.
Arbetet är varierande och innebär att du hjälper kunder med allt från installation av nya datorer och uppgradering av programvaror till felsökning av både hård- och mjukvara. Du hanterar också uppdrag som kontoupplåsningar och andra IT-relaterade ärenden på plats.
Rollen ställer krav på god teknisk förståelse, flexibilitet och ett starkt servicefokus. Det här är en tjänst för dig som vill arbeta praktiskt med IT, uppskattar kundkontakt och motiveras av att lösa problem i en vardag där ingen dag är den andra lik.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
För att vara kvalificerad för rollen är du flytande i både svenska och engelska. Vidare är även körkort ett krav.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Har du erfarenhet inom IT är det en bonus, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Johan Henriksson på Johan.henriksson@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn.
Enligt överenskommelse
