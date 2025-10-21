Vi behöver fylla på med elmontörer, är du en av dom?
Konsultia AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du som elmontör att jobba med att montera kablage och olika komponenter, ett arbete som bygger på tydliga instruktioner och elscheman. Det är viktigt att du är noggrann och har öga för kvalitet, men du står aldrig ensam. Du har både tydliga riktlinjer att följa och erfarna kollegor nära till hands som gärna delar med sig av sin kunskap.Profil
Till rollen söker vi dig som har en utbildning inom el eller liknande, eller erfarenhet från liknande arbete. Har du tidigare jobbat som automationstekniker, elektriker eller elskåpsmontör är det ett stort plus!
Men för oss handlar det inte bara om vad du har gjort, utan om vem du är. Vi letar efter en kreativ problemlösare som är nyfiken, vill utvecklas och har ett eget driv. Du är positiv, ansvarstagande och trivs både med att jobba självständigt och i team.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du söker, även om ditt CV inte är perfekt.
Övrig information
Den här tjänsten innebär att du blir anställd av Konsultia men tillbringar dina arbetsdagar ute hos vår kund. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Körkort B är en förutsättning för att kunna arbeta som konsult hos oss.
Välkommen med din intresseanmälan!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Linda Wedin linda@konsultia.se 072-5172650 Jobbnummer
9566810