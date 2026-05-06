Vi behöver förstärkning i vårt team till en man med dubbel assistans dag/kv
Om tjänstenKund: Man i 35-årsåldern med hjärnskada och epilepsi.
Omfattning: Extra vid behov (dag, kväll och natt) vid sjukdom eller ledighet.
Arbetssätt: Kunden har dubbelassistans dygnet runt.
Start: Omgående.
Dina arbetsuppgifterHjälp med all daglig livsföring och hygien.
Förflyttningar med lift.
Sondmatning.
Då kunden ej kan kommunicera ska du vara kundens röst vid vårdkontakter och sköta skriftlig dokumentation.
Vem är du?Erfaren: Du har jobbat med funktionsvariationer tidigare (erfarenhet av epilepsi är ett plus).
Språk: Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Personlighet: Lugn, lyhörd, noggrann och flexibel.
Krav: Körkor
Övrigt:Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Vi efterfrågar utdrag från polisens belastningsregister.
Urval sker löpande så ansök i god tid.
Lön och avtal:
På Inspirera Assistans har vi induviduell lönesättning som innebär en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer på inspireraassistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
