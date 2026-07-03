Vi behöver fler kollegor till lokalvården

Bärkehus Aktiebolag / Städarjobb / Smedjebacken
2026-07-03


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Bärkehus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag inom Smedjebackens Kommun. Vi förvaltar lägenheter, lokaler samt kommunens fastigheter, gator och parkmiljöer. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och utveckling arbetar vi varje dag för att skapa attraktiva miljöer där människor trivs – både våra hyresgäster och våra medarbetare.
Vi söker extrapersonal till lokalvården!
Är du en person som gillar att hålla ordning, tycker om ett aktivt arbete och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan det här vara jobbet för dig!
Som lokalvårdare hos oss bidrar du till rena, välkomnande och trivsamma miljöer. Arbetet är varierande och passar dig som är flexibel och kan rycka in med kort varsel när behov uppstår.
Vi söker dig som:

Trivs med ett fysiskt och omväxlande arbete.

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Behärskar svenska i tal och skrift.

Har B-körkort för manuell bil.

Har erfarenhet av lokalvård – det är meriterande.

Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Vi erbjuder

Visstidsanställning - timmar vid behov

Anställning med möjlighet till förlängning.

Tillträde omgående.

Ett arbetslag där samarbete, ansvar och engagemang står i fokus.

Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Frågor?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Driftchef Lokalvård, Lovisa Dahlström, på 0240-66 04 76.

Publiceringsdatum
2026-07-03

Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast 31 augusti. Vi ser fram emot att höra från dig!
Övrig information
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts.
All rekrytering sker digitalt via vår externa länk till rekryteringssystemet Workspace Recruit. Vid problem av registrering av CV eller vid skyddade personuppgifter, kontakta HR Veronica Lundberg 0240-66 88 12.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Bärkehus Aktiebolag (org.nr 556527-4023)
Gunnarsvägen 7 (visa karta)
777 34  SMEDJEBACKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bärkehus AB

Kontakt
Lovisa Dahlström
lovisa.dahlstrom@barkehus.smedjebacken.se
0240660476

Jobbnummer
9990678

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