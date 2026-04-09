Vi behöver dig som är en erfaren truckförare!
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi söker strukturerade, ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna personer till ett spännande lagerarbete!
Som lagermedarbetare hos vår kund blir du en viktig del av det dagliga flödet och hanteringen av varor. Arbetet präglas av noggrannhet, effektivitet och ett högt kvalitetstänk. Du arbetar metodiskt och har lätt för att följa instruktioner, rutiner och plocklistor.
Dina arbetsuppgifter
• Orderplock och packning av varor
• In- och utleveranser samt godsmottagning
• Truckkörning och hantering av lagerutrustning
• Inventering och kvalitetskontroller
• Underhåll, ordning och reda på lagerytor
• Arbetet kan innebära skiftarbete
Vem är du?
Kvalifikationer och meriter:
• Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
• Du kan ta till dig och följa skriftliga samt muntliga instruktioner
• Du har truckkort A1-4 och B1-4
• Du är driven och har viljan att lära dig nya arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik är meriterande. Arbetet kan vara fysiskt krävande, och du bör känna dig bekväm med att arbeta stående samt med tunga lyft under delar av dagen.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har en hög arbetsmoral. Du har en positiv inställning, är noggrann och trivs med att arbeta efter rutiner med fokus på kvalitet. Samtidigt är du flexibel och trivs i ett högt arbetstempo.
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
121 07 STOCKHOLM Kontakt
Caisa Häman info@uniflex.se Jobbnummer
9845324