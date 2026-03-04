Vi behöver dig sjuksköterska och distriktssköterska i sommar
Krokoms Kommun / Sjuksköterskejobb / Krokom Visa alla sjuksköterskejobb i Krokom
2026-03-04
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för gemenskap, utveckling och växtkraft
Vi behöver dig i vårt team! Vill du vara med att göra vardagen lättare för våra medborgare tillsammans med oss i sommar? Vi söker engagerade sjuksköterskor och distriktsköterskor som gillar flexibilitet, gemenskap och som vill utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss får ni möjlighet att kombinera klinisk kompetens med humor, omtanke och teamwork.
Välkommen till oss!
Vi behöver stärka upp vårt team inför sommaren. Vi är ett härligt, engagerat och glädjefullt gäng som arbetar med värme, empati och kompetens för friska och självständiga vårdtagare.
Inom hälsa och sjukvård arbetar också kommunens dietist, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter samt ett syn- och hörselombud.
I vårt verksamhetsområde finns även biståndsenheten som vi har ett nära samarbete med.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som sjuksköterska eller distriktssköterska på hälsa och sjukvård
Med medborgaren i fokus har du tätt samarbete med omvårdnaspersonal, rehabteamet och andra proffessioner i verksamheten.
Som sjuksköterska och distriktssköterska hos oss bedömer och utför du medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar utifrån ett teambaserat arbetssätt för att individen ska få trygg och god vård
Målgruppen bor i både ordinärt boende, särskilt boende och inom kommunens LSS verksamhet.
I Krokoms kommun har vi 3 st särskilt boenden i egen regi. Blomstergården som ligger centralt i Krokom, Hällebo i Offerdal och Solbacka i Föllinge.
På Blomstergården har vi även vårt korttidsboende samt växelvårdsplatser.
På varje ort har vi också distriktssköterskeområden.
Inom hälsa och sjukvård har vi en egen resurspol där man får arbeta på de olika arbetsplatserna i hela kommunen.
Din kompetens
• Svensk legitimation som sjuksköterska. Du är distriktssjuksköterska eller sjuksköterska med en vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, t.ex. vård av äldre.
• B-körkort
• Kunskaper i svenska i tal och skrift
• God datorvana och förmåga att skriva journal
• Du har lätt för att samarbeta och är en duktig handledare utifrån din profession.
Vi ser att du är öppen, prestigelös och trivs med att arbeta i team. Du har ett stort engagemang för arbete med människor och ett ödmjukt och professionellt bemötande. Du är nyfiken och intresserad av att bidra med din kunskap, är trygg i att kommunicera med vårdtagare, anhöriga och kollegor. Du tar ett stort ansvar för ditt eget arbete, är självständig, flexibel, strukturerad och har god förmåga att prioritera samt bidrar till en positiv stämning under arbetspassen
Övrig information
Vi erbjuder vikariat eller timanställning dagtid över sommaren (Juni - Augusti) med chans till förlängning, arbete hos oss innebär också helgtjänstgöring var 6 e helg.
Vi anpassar anställningen efter behov, önskemål och är flexibla i möjligaste mån vad gäller schemat.
Sista dag att ansöka är 31 maj
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej, Emma heter jag och är en stolt chef till ett fantastiskt gäng sjuksköterskor och distriktssköterskor i kommunen. Vi har låg personalomsättning vilket gör att du kommer till en trygg och stabil arbetsplats. För mig är det viktigt att skapa en tillåtande, trygg arbetsmiljö och ta tillvara på mina medarbetares olika kompetenser, få dem att känna sig sedd och värdefull. Jag uppskattar öppenhet och god kommunikation för att vi tillsammans ska kunna göra det bästa arbetet och driva verksamheten framåt. Jag har stort förtroende för dig som medarbetare men finns nära till hands när du behöver. Jag hoppas just du vill komma till oss så tvivla inte att höra av dig!
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig!
Kontaktperson för tjänsten
Emma Backman, Enhetschef sjuksköterskor och distriktssköterskor
0640-16534emma.backman@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9776165