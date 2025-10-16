Vi behöver bli fler - Barn och unga söker två socialsekreterare
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2025-10-16
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter i Mölndal. Barn och ungas uppdrag är att utreda barn 0-18 år samt att följa upp insatser. Enheten består av ett mottagningsteam, tre utredningsteam och ett säkerhetsteam. På enheten finns cirka 36 medarbetare.. Vi har olika kompetens och bakgrund, det gemensamma är att vi är engagerade och har ett starkt barnperspektiv. Vi jobbar nära varandra, är prestigelösa, har roligt på jobbet och ger varandra ett stort kollegialt stöd.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vill du dela med dig av din kompetens och arbetsglädje till oss? Vi söker dig som delar vår syn på socialt arbete med barn och unga och deras familjer.
Vi är en enhet som under flera år utvecklat vårt arbetssätt Mölndalsmodellen. Genom signs of safety vill vi starta förändringsprocesser tillsammans med familjerna, göra säkra risk- och skyddsbedömningar och få barn, föräldrar och deras nätverk mer delaktiga. Tillsammans lägger vi kraft på att vidareutveckla vår verksamhet för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för dem vi möter; barnen och deras föräldrar. Här hittar du mer information om signs of safety; www.signsofsafety.net.
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete, en välfungerande arbetsgrupp och ett positivt arbetsklimat. Du kommer att arbeta med kompetenta, erfarna och modiga socialsekreterare som hjälper och stöttar varandra i vardagen på ett socialkontor. Våra 1:e socialsekreterare arbetar nära socialsekreterarna och det finns alltid arbetsledning på plats.
Vi har extern handledning och som ny på arbetsplatsen får du bra introduktion för att du ska komma in i arbetet på ett bra sätt.
Ta nu chansen och sök och bli en i vårt lag!Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen och erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, gärna med någon form av vidareutbildning inom relevant område. Du ska vara bekväm i myndighetsrollen, väl förtrogen med rådande lagstiftning och duktig på att formulera dig i skrift. Du har förmåga att skapa goda relationer till klienter och samarbetspartners. Det är meriterande om du har erfarenhet av och ett stort intresse för signs of safety. Vi förväntar oss att du har god kunskap och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i utsatta livssituationer.
Du är intresserad av samverkan, förändringsarbete, du är nyfiken och modig. Du är bra på att organisera ditt arbete och kan arbeta självständigt samtidigt som du inte tvekar att be om hjälp om du behöver det. Vi vet att vårt arbete ibland är krävande och svårt och förväntar oss inte att du som söker ska vara en övermänniska, utan bara en vanlig människa med goda intentioner och en vilja att skapa förändring. Det dagliga arbetet leds i varje team av en 1:e socialsekreterare
Körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig ett roligt och spännande arbete i en organisation som är utvecklings- och förändringsbenägen. Mölndals stad erbjuder också alla anställda ett generöst friskvårdsprogram.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Louise Idestål louise.idestal@molndal.se 0790982659 Jobbnummer
9559189