VFF söker medarbetare till vårt tävlingsteam med ansvar för Trygg fotboll
2025-08-07
Som ett led i att stärka matchmiljöarbetet söker Västergötlands Fotbollförbund en ansvarig under arbetsområdet Trygg fotboll. För att stärka det förebyggande arbetet kommer du att arbeta i direktkontakt med våra föreningar och samverkansaktörer.
Tjänstens placering är på tävlingsavdelningen på kansliet i Skövde.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Utreda incidenter och ärenden inom västgötafotbollen.
Ta fram underlag till Tävlingskommitté och arbetsgrupp.
Driva förebyggande projekt för att förbättra vårt matchklimat
Informera internt och externt kring vårt matchklimat
Vara navet och kunskapsbanken i vårt arbete för ett kraftigt förbättrat matchklimat inom västgötafotbollen
Du förväntas trivas med att arbeta både enskilt och i grupp. Du kommer genomföra egna initiativ, men arbetar oftast tillsammans med kollegor med förbundets gemensamma arbetsuppgifter och projekt. Alltid med matchklimatets bästa i fokus.
Viktiga samarbetspartners är - förutom kollegor på VFF - domare, matchobservatörer, föreningar, lag och ledare i våra serier, RF-SISU, Svenska Fotbollförbundet, andra fotbollsdistrikt och ibland andra idrotter.
Västergötlands Fotbollförbund (VFF) organiserar verksamhet för ca 240 föreningar och nästan 70 000 aktiva spelare. Som förbund organiserar vi tävling och utbildningsverksamhet för föreningar, ansvarar för serie- och cupspel, domar-, tränar- och ledarutbildning samt föreningsutveckling.
Vårt kansli med 12 medarbetare har sin placering i Idrottens Hus i Skövde.
I Västergötland finns spets- och breddfotboll, landsbygds- och stadsföreningar. Alla föreningar med sina behov, förutsättningar och utmaningar.
Fotbollen är en viktig samhällsmotor i vårt distrikt!
Vi söker dig som har:
• God administrativ förmåga
• Behärska svenska språket i tal och skrift
• Kunskaper i engelska i tal och skrift
• Hantera flera språk i tal och skrift är meriterande
• Erfarenhet av ideella uppdrag
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God samarbetsförmåga
• Goda kunskaper inom IT och Office-paketet.
• Har akademisk utbildning eller erfarenhet/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
Västergötlands Fotbollsförbund är en arbetsplats där jämställdhet och mångfald är viktigt och därför något som också kommer att påverka denna rekrytering.
Det är också en förutsättning att du har erfarenhet av och kompetens från att jobba med förenings- och fotbollsutveckling i förening. Du bör dessutom ha några års arbetslivserfarenhet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas under annonstiden, så vänta inte med din ansökan.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 12 månader, med slutdatum den 30 september 2026.
Tillträdesdatum är den 1 oktober, men kan ske tidigare enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
