Veterinärgruppen Växjö Söker Leg. Dssk Eller Dv3 Med Narkoskompetens
2025-11-05
Vi önskar utöka vår personalstyrka med en legitimerad djursjukskötare (eller en djurvårdare nivå 3) med intresse för anestesi som vill jobba i ett engagerat team där kunskap, kvalitet och omtanke står i fokus. Vi erbjuder ett arbete med inriktning på anestesi - utan jourer, helger eller storhelger.
Vi söker dig som:
Är legitimerad djursjukskötare alternativt djurvårdare nivå 3. Även du som snart är klar med din utbildning är välkommen att höra av dig.
Har ett genuint intresse för anestesi och gärna vill utvecklas vidare.
Är lugn och trygg och kan få såväl djur som djurägare att känna sig i goda händer.
Gillar ett gott skratt, men tar jobbet (och patienterna) på största allvar.
Uppskattar en vardag med bra balans. Ett intressant jobb, men samtidigt möjlighet till återhämtning.
Gärna ansvarar för anestesi och övervakning av patienter, men också trivs med det varierande arbetet på polikliniken.
Hos oss finner du:
En engagerad och välutbildad personalstyrka med stort hjärta.
Arbete måndag till fredag, med lediga helger och storhelger.
Omväxlande arbetsdagar med allt från hundar och katter till mer exotiska djur.
Möjlighet att utvecklas inom anestesi och andra områden du brinner för.
Bra arbetsvillkor och en arbetsmiljö där man bryr sig - både om varandra och patienterna.
Ett team där fredagsfikat är heligt och där arbetsglädje står högt i kurs.
Låter det som något för dig?
Då hoppas vi att du skickar in din ansökan till admin@vetgruppen.se
och berättar lite om dig själv och dina glädjeämnen.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras om du har önskemål.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: admin@vetgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterinärgruppen Växjö AB
Hejaregatan 13
352 46 VÄXJÖ
