Veterinärgruppen Växjö söker Djurvårdare nivå 3 eller nivå 2
2026-03-28
Vi söker dig som är djurvårdare nivå 3 eller nivå 2. På vår fina klinik finner du ett engagerat team där kunskap, kvalitet och omtanke står i fokus. Vi erbjuder en tjänst med goda utvecklingsmöjligheter, utan jourer, helger eller storhelger.
Vi söker dig som:
Är djurvårdare nivå 3 eller nivå 2.
Har ett genuint intresse för djur och kan bidra till ett positivt arbetsklimat.
Är lugn och trygg och kan få såväl djur som djurägare att känna sig i goda händer.
Uppskattar en vardag med bra balans. Ett intressant jobb, men samtidigt möjlighet till återhämtning.
Gärna tar ansvar och trivs med ett varierande arbete.
Hos oss finner du:
En engagerad och välutbildad personalstyrka med stort hjärta.
Arbete måndag till fredag, med lediga helger och storhelger.
Omväxlande arbetsdagar med allt från hundar och katter till mer exotiska djur.
Möjlighet att utvecklas inom områden du brinner för.
Bra arbetsvillkor och en arbetsmiljö där man bryr sig - både om varandra, kunderna och patienterna.
Ett team där fredagsfikat är heligt och där arbetsglädje står högt i kurs.
Låter det som något för dig?
Då hoppas vi att du skickar in din ansökan till admin@vetgruppen.se
och berättar lite om dig själv.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras om du har önskemål.
Urval sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tveka inte att söka redan nu!
Välkommen!
All kontakt (inklusive reklam) från bemannings- och rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: admin@vetgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterinärgruppen Växjö AB
(org.nr 559203-4986)
Hejaregatan 13
352 46 VÄXJÖ
)
352 46 VÄXJÖ Jobbnummer
