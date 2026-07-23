Veterinärchef till AniCura Kalmarsund Djursjukhus
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2026-07-23
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Drivs du av att utveckla människor, bygga starka team och samtidigt arbeta kliniskt? Nu söker AniCura Kalmarsund djursjukhus en Veterinärchef som vill vara med och påverka framtidens djursjukvård och forma ett helt nytt djursjukhus med inflytt våren 2027.
Vi söker dig med klinisk erfarenhet och ett genuint intresse för ledarskap och utveckling. Kanske är du chef idag – eller redo att ta ditt första steg in i ledarskapet. Vi ser gärna att du är legitimerad veterinär, men även annan bakgrund inom djursjukvården kan vara aktuell för rätt person.
Ledarskap, kliniskt arbete och framtidsresa – i en och samma roll
Hos oss får du det bästa av två världar: ett inspirerande ledaruppdrag där du coachar och utvecklar veterinärer – samtidigt som du arbetar kliniskt och behåller närheten till både patienter och team. Rollen är fördelad mellan cirka 60 % ledarskap och verksamhetsutveckling samt cirka 40 % kliniskt arbete.
Vi söker dig som vill mer än att "bara" leda. Dig som vill skapa engagemang, bygga kultur och vara med och utveckla en verksamhet där kvalitet, samarbete och arbetsglädje går hand i hand.
Och det mest spännande? Nästa år flyttar vi in i ett helt nybyggt djursjukhus – skapat för framtidens djursjukvård. Här får du möjlighet att vara med och påverka både arbetssätt, kultur och arbetsmiljö från grunden.
AniCura Kalmarsund
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus bildar AniCura Kalmarsund tillsammans med Läckeby Djurklinik, Borgholm Djurklinik, Högsby Djurklinik och Blekinge Djurklinik. Tillsammans skapar vi en stark region med bred kompetens och stora möjligheter till utveckling och samarbete.
På AniCura Kalmarsunds Djursjukhus arbetar omkring 90 engagerade kollegor, varav ca. 22 veterinärer, inom bland annat: ortopedi, neurologi, kirurgi, dermatologi, oftalmologi, kardiologi, odontologi, bilddiagnostik och reproduktion.
Vi erbjuder avancerad diagnostik med både CT och MR, har stationärvårdsavdelning bemannad dygnet runt och akutmottagning alla dagar mellan 08–22.
Din roll
Som Veterinärchef blir du en nyckelperson i verksamheten, chef för veterinärerna på djursjukhuset och sitter med i ledningsgruppen för hela AniCura Kalmarsund. Rollen är både strategisk och operativ – du arbetar nära verksamheten, nära teamet och nära besluten.
Du kommer bland annat att:
leda, coacha och utveckla veterinärteamet
skapa engagemang, delaktighet och en stark teamkänsla
driva kvalitets- och förbättringsarbete
arbeta med verksamhetsplanering och resursfördelning
kombinera ledarskap med cirka 40 % kliniskt arbete
vara delaktig i resan mot vårt nya djursjukhus
Vem är du?
Vi ser helst att du är legitimerad veterinär med god klinisk erfarenhet och ett genuint intresse för människor, utveckling och ledarskap. Har du en annan bakgrund inom djursjukvården, men med gedigen erfarenhet och ett starkt engagemang för ledarskap och verksamhetsutveckling, kan det också vara helt rätt för rollen.
Kanske har du redan erfarenhet av att leda team och verksamhet – eller så är du idag den naturliga tryggheten i gruppen och känner att det är dags att ta nästa steg i karriären.
För att trivas hos oss tror vi att du:
tycker om att coacha, stötta och utveckla andra
gillar att skapa struktur och driva utveckling framåt
kommunicerar tydligt och bygger förtroende naturligt
motiveras av att kombinera verksamhetsansvar med närvaro i det kliniska arbetet
trivs i en vardag där samarbete, tempo och variation är en naturlig del av arbetet
Framför allt tror vi att du är en person som vill vara med och skapa en arbetsplats där både människor och verksamhet får möjlighet att utvecklas långsiktigt.
Det här erbjuder vi dig
en betydelsefull ledarroll med stor möjlighet att påverka
möjlighet att kombinera kliniskt arbete med strategiskt ansvar
ett engagerat och kompetent team som hjälps åt
stora möjligheter till kompetensutveckling
fokus på hållbart ledarskap och god arbetsmiljö
chansen att vara med från början i ett helt nytt djursjukhus
Låter det som din nästa utmaning?
Varmt välkommen med din ansökan – urval och intervjuer sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Anna Follby, anna.follby@anicura.se
, 073-434 77 30 eller Emma Idman, emma.idman@anicura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7750393-2112826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus (visa karta
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392 45 KALMAR Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10009871