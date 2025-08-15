Veterinär till timavlönad anställning på smådjursavdelningen, UDS
Sveriges lantbruksuniversitet / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2025-08-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för kliniska vetenskaper
Är du legitimerad veterinär och intresserad av en timavlönad anställning på Sveriges enda universitetsdjursjukhus?
Välkommen med din ansökan till oss på smådjursavdelningen!
Om jobbet
Du kommer att arbeta på en eller flera av våra enheter med vanligen förekommande arbetsuppgifter för en klinikveterinär. Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat och med tillgång till modern utrustning.
Tjänsten är en timavlönad anställning och arbetet kan vara förlagt dag, kväll eller natt - på vardag eller helg.Publiceringsdatum2025-08-15Bakgrund
Du är legitimerad veterinär med behörighet att arbeta i Sverige och har erfarenhet av att arbeta på ett större djursjukhus. Om du har erfarenhet av intensivvård är det meriterande.
Du tycker om att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kollegor. Du är intresserad av att delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för grundutbildning och forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet är något du kan hantera. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård.
Som person är du strukturerad, kan hantera stundtals pressade situationer, har god självinsikt och en vilja av att bidra till verksamheten. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Timavlönad anställning; särskild visstidsanställning.
Det innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
Omfattning:
Omfattning varierar under perioden. Anställningen gäller under 2025.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2025-08-29.
I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis/veterinärlegitimation och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Ersättning
Fast lön, timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Avdelningschef
Maria Karlsson fornamn.b.efternamn@slu.se +46 18 - 67 13 78 Jobbnummer
9460677