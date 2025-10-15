Veterinär till smådjursklinik i Ale kommun
2025-10-15
Norra Djurakuten utökar sitt team igen!
Vi söker en engagerad veterinär och en legitimerad djursjukskötare till vårt ambitiösa team i Alafors. Vi erbjuder både heltid- och deltidsanställningar med fokus på polikliniskt arbete, reception och bilddiagnostik.Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
Norra Djurakuten är en klinik med höga ambitioner där vår personal är välutbildad inom sina respektive områden. Vi satsar särskilt på tänder, kirurgi och bilddiagnostik. Vår klinik ingår i en privatägd koncern tillsammans med bland annat Hallands Djursjukhus och Falköpings Smådjursklinik.
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att påverka: En arbetsmiljö där du har stora möjligheter att påverka och utveckla ditt arbete.
• Kompetent team: En engagerad och kompetent personalgrupp som samarbetar för att ge den bästa vården.
• Strategisk placering: En arbetsplats belägen endast 20 minuter norr om Göteborg precis vid E45.
• Balans mellan arbete och fritid: Arbete utan helger eller röda dagar.
• Anställningsformer: Möjlighet till både heltid- och deltidsanställningar, anpassade efter dina behov och önskemål.
Om rollen:
Som en del av vårt team kommer du att vara en viktig del i vår strävan att erbjuda högkvalitativ vård. Ditt arbete kommer främst att fokusera på polikliniskt arbete, reception och bilddiagnostik. Du kommer att arbeta med en varierad patientgrupp och ha möjlighet att utvecklas inom dina specialintressen.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är:
• Leg. veterinär eller legitimerad djursjukskötare (eller djurvårdare nivå 3).
• Engagerad: Du brinner för djurs hälsa och välbefinnande.
• Samarbetsvillig: Du tycker om att arbeta i team.
• Utvecklingsinriktad: Du är villig att bidra till och utvecklas med vårt team.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till barbara@norradjurakuten.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: barbara@norradjurakuten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Djurakuten Västra Götaland AB
(org.nr 556752-2338), http://norradjurakuten.se
Ledetvägen 3 (visa karta
)
449 51 ALAFORS Jobbnummer
9557967