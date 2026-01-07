Veterinär till Ljusdal med närhet till vackra Järvsö
2026-01-07
Vi söker en självgående veterinär med operationserfarenhet till vår klinik i Ljusdal
Är du veterinär med erfarenhet av kirurgi och en trygg hand i kliniska situationer? Trivs du i en miljö där alla hjälps åt, delar kunskap och skrattar mellan patienterna? Då tror vi att du kommer gilla att jobba hos oss i Ljusdal.
Hälsinge Smådjursklinik är en privatägd klinik som ägs av tre veterinärer som alla jobbar kliniskt i verksamheten. Företaget har funnits sedan 1998 och vi finns på tre orter i Hälsingland - i Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal. Vi är 40 medarbetare och har ca 18 000 bokade besök per år.
Hos oss får du:
Arbeta brett, med både medicinska utredningar och småkirurgi till mer avancerade ingrepp
Ett stöttande team med erfarna kollegor som gillar att bolla fall och utvecklas tillsammans
Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner - dina idéer räknas och vi arbetar med ständiga förbättringar.
Vi söker dig som både är självständig och trygg i din roll, men som också uppskattar att jobba i ett team där alla fyller en viktig funktion. Du är lösningsorienterad, prestigelös och tycker om att bidra till god stämning på arbetsplatsen.
Arbete på alla tre kliniker kan förekomma men Ljusdal kommer vara din "hemma"klinik.
Lev livet nära Järvsö - natur, fart och lugn på samma gång
Bara en kort bilresa från Ljusdal ligger Järvsö, en av Hälsinglands mest älskade pärlor. Här finns något för nästan alla:
Skidåkning i Järvsöbacken på vintern och Järvsö Bergscykelpark sommartid
Vackra vandringsleder, cykelstråk och natur runt Ljusnan och bergssluttningarna
En levande by med restauranger, caféer, musikscen och småbutiker
Perfekt för dig som vill kombinera ett meningsfullt jobb med friluftsliv och ett hållbart livstempo.
Vill du bli en del av vårt gäng?
Skicka din ansökan till oss eller hör av dig om du är nyfiken och vill veta mer. Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: beatrice.sahlin@hudikvet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinge Smådjursklinik AB
(org.nr 556445-8411), http://www.halsingesmadjursklinik.se
827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Beatrice Sahlin beatrice.sahlin@hudikvet.se Jobbnummer
9671439