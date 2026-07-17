Veterinär till Distriktsveterinärerna Vårgårda
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Vårgårda Visa alla veterinärsjobb i Vårgårda
2026-07-17
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och bred veterinärmedicinsk kompetens bidrar vi till god djurhälsa, ett starkt smittskydd och ett tryggare samhälle. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Det finns många arbetsplatser där du kan arbeta som veterinär. Det som gör skillnad är människorna du arbetar tillsammans med. På vår mottagning i Vårgårda blir du en del av ett sammansvetsat team med sex veterinärer, en legitimerad djursjukskötare och två djurvårdare. Hos oss är det högt i tak, nära till skratt och självklart att hjälpas åt när dagen inte blir som planerat.
Vår mottagning ligger på vackra Vårgårda Herrgård, med smidigt pendlingsavstånd från Göteborg, Borås och Alingsås. Vi arbetar med både smådjur, häst och lantbrukets djur och vår verksamhet präglas av hög medicinsk kvalitet, ett varmt bemötande och en vilja att ständigt utvecklas.
Vi tror på ett prestigelöst arbetssätt där det är lika naturligt att be om hjälp som att erbjuda den. Hos Distriktsveterinärerna får du en introduktion anpassad efter din erfarenhet, goda utvecklingsmöjligheter och tillgång till ett stort kollegialt nätverk. För oss är det viktigt att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över det arbete vi gör tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat arbete där ingen vecka är den andra lik. Ena dagen kanske du opererar en hund, nästa dag gör du en gastroskopi på häst eller åker ut i fält för att hjälpa en hästägare. Just variationen är något många av oss uppskattar och som gör arbetet både stimulerande och utvecklande.
Du kommer att arbeta med smådjur, häst och i viss omfattning lantbrukets djur, både på mottagningen och ute i fält. Arbetsuppgifterna omfattar allt från förebyggande hälsovård och medicinska utredningar till akut djursjukvård, diagnostik och behandling. Tjänsten ger stora möjligheter till en bred veterinärroll samtidigt som det finns utrymme att utveckla särskilda intresseområden.
På vår smådjursmottagning har vi goda förutsättningar att bedriva avancerad diagnostik och behandling med bland annat:
• Digital röntgen
• Ultraljud
• Tandavdelning med dentalröntgen
• Modernt laboratorium
• Välutrustad operationssal
Vår hästverksamhet bedrivs både på mottagningen och i fält, där fältarbetet utgör den största delen. Här arbetar vi bland annat med:
• Avancerad tandvård
• Digital röntgen (DR)
• Endoskopi och gastroskopi
• Medicinska utredningar
Vi ser stora möjligheter att anpassa tjänsten efter dina intressen och din erfarenhet. Vill du fördjupa dig inom ett område stöttar vi dig. Trivs du bäst med den breda veterinärrollen är det minst lika värdefullt. I tjänsten ingår även beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär eller som snart avslutar din veterinärutbildning. För oss är det viktigare att du är nyfiken, engagerad och tycker om att arbeta tillsammans med andra än exakt hur många år du har arbetat.
Har du erfarenhet av både smådjur och häst är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du trivs med ett omväxlande arbete, uppskattar samarbete och kunskapsutbyte samt vill bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har ett genuint intresse för veterinärmedicin, ett professionellt bemötande och en vilja att fortsätta utvecklas genom hela yrkeslivet.
Hos Distriktsveterinärerna får du en introduktion anpassad efter din erfarenhet, en individuell utvecklingsplan och tillgång till ett stort kollegialt nätverk med kompetensgrupper, utbildningar och auskultation inom hela organisationen.
B-körkort är ett krav och du behöver kunna delta i verksamhetens beredskap.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13399/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
447 91 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Kontakt
Facklig företrädare Saco-Dv
Zandra Pepper zandra.pepper@distriktsveterinarerna.se +46101229675 Jobbnummer
10005213