Veterinär till Distriktsveterinärerna Örnsköldsvik
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Örnsköldsvik Visa alla veterinärsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Örnsköldsvik
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eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Örnsköldsvik!
Vi är mottagningen som brinner för kompetensutveckling och där du aldrig arbetar ensam.
Vår veterinära bemanning är 11 stycken och vi har möjlighet att hålla dubbel beredskap, vilket innebär att vi alltid är två veterinärer som arbetar tillsammans under beredskapen. Vi har flera legitimerade djursjukskötare, djurvårdare, receptionister och även legitemerad BMA som är en stor styrka i våra utredningar. Hos oss arbetar du dagligen med sköterska, tillsammans med en mentor på operation eller varför inte följa med din veterinära kollega ut på fält om det behövs, för att lösa dagens uppgifter.
Kliniken går i fräsch modern stil och är en av de största inom Distriktsveterinärerna och ligger centralt i staden. Under januari 2023 slog vi även upp portarna till vår helt nybyggda hästmottagning på samma adress.
Hos oss kan du utvecklas inom det du vill. Allt ifrån internmedicin, kirurgi, tänder, bilddiagnostik, hältutredningar till akutsjukvård på alla djurslag.
Vårt arbete är uppdelat med smådjur på mottagningen samt på fält med häst och produktionsdjur och nu även arbete på vår hästmottagning för den som vill.
Vår beredskap och dygnet runt-service ger oss möjlighet till en bred baskompetens på flera djurslag men även här finns möjlighet att ha ett djurslag då vi håller dubbel beredskap.
Örnsköldsvik har ett brett utbud för natur och friluftsliv. Kommunen är en del av Höga Kusten med en fantastisk skärgård och ett naturvärldsarv. Vi har framförallt Skuleskogens nationalpark som tar dig genom klassisk trollskog med väldiga granar, ner i djupa dalgångar, förbi kala hällmarker och upp på hisnande bergstoppar. Örnsköldsvik har slalombackar, bra med skidspår för långdåkning och äventyrsbad är också en del av utbudet.
Är du nyfiken på oss? Läs gärna mer på vår mottagningssida: http://distriktsveterinarerna.se/ornskoldsvik
Vi finns på Instagram @distriktsveterinarernaovik och Facebook, Distriktsveterinärerna Örnsköldsvik. Kika in där och följ vår vardag och se vilka vi är!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som veterinär hos oss arbetar du med smådjur på mottagningen och/eller stordjur i fält eller med häst på mottagningen och våra kunder är till stor del förbokade patienter. Även beredskapstjänstgöring ingår som en naturlig del av tjänsten där du möter våra patienter inom flera djurslag men möjlighet att välja enbart smådjur alternativt stordjur finns då vi alltid är två veterinärer under beredskapen.
Vår smådjursmottagning är välutrustad och på kliniken finns möjlighet till dagvård. Alla vanliga polikliniska undersökningar och utredningar kan utföras samt kirurgiska ingrepp.
Hos oss finns det goda möjligheter till utveckling, fortbildning och fördjupning inom intresseområden för den som önskar. Vi ser gärna att du arbetar med alla djurslag men möjlighet att välja t ex enbart smådjur eller häst finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en händelsestyrd verksamhet där dagen snabbt kan få ändrade förutsättningar och där man kan anpassa sig för att hantera de situationer som uppstår. Som kollega tycker du om att dela med dig av kompetens och utveckla dina egna kunskaper och färdigheter. Du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare som stöttar, coachar och arbetar för teamets bästa och mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid att du är en person som fungerar i grupp och bidrar till härlig stämning.
Svensk veterinärlegitimation samt B-körkort är krav.
Vi ser fram emot din ansökan! Rekrytering sker löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13274/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
Klinikchef
Marlene Wiklander marlene.wiklander@dv.sjv.se +46101228368 Jobbnummer
10002208