Veterinär till Distriktsveterinärerna Öland/Kalmar
2025-09-29
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
, Kalmar
, Borgholm
, Karlskrona
, Karlshamn
Hos Distriktsveterinärerna får du möjlighet att göra en verklig skillnad. Vi finns där för att alla djur i Sverige ska få leva ett så friskt och bra liv som möjligt. Med vår beredskap dygnet runt, ett nätverk av mottagningar över hela landet och en unik kompetens inom djurhälsa, är vi en trygg partner för både djur och människor. Vi arbetar nära privatpersoner, företag och myndigheter och erbjuder ett brett spektrum av tjänster - från akut djursjukvård och smittskydd till förebyggande insatser som skapar långsiktig hälsa för våra djur. Du får ett varierande och spännande arbete med ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att säkerställa djurens välmående och skydda samhället mot smittsamma sjukdomar. Vi är en del av Jordbruksverket och har en central roll i landets djurskydd och hälsa.
Vill du vara med och skapa samhällsnytta? Ta chansen att jobba inom en unik och varierande verksamhet där du får vara med och göra skillnad.
Öland är Sveriges näst största ö och den är genom Sveriges längsta bro, Ölandsbron, förbunden med fastlandet och Kalmar som är en charmig universitetsstad. Många känner nog Öland som ett sommarparadis, men det är utöver det vackert året runt med ett rikt fågelliv, sällsynta växter och bra vandrings- och cykelleder.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Dina viktigaste arbetsuppgifter hos oss på Distriktsveterinärerna är att bidra som en i teamet i vårt dagliga kliniska arbete och att på din egen nivå bidra till mottagningens gemensamma utveckling. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt. Din introduktion på arbetsplatsen kommer skräddarsys efter din kompetens och erfarenhet samt intresseområde.
Vid en anställning hos oss tar du del av Distriktsveterinärernas egna kompetensutvecklingsprogram där du kontinuerligt ges möjlighet att delta och utveckla din kompetens. Utbyte av erfarenheter sker inom organisationen i till exempel Distriktsveterinärernas Hästarbetsgrupp och Nötarbetsgrupp. Vi har beredskap dygnet runt, året om, vilket innebär att natt- och helgarbete är en del av tjänsten. Ibland jobbar du själv men du är aldrig ensam.
Vi arbetar till större delen med stordjurpraktik i fält, både planerad verksamhet och akuta fall. Vi kör både på Öland och i Kalmar distrikt. Vi har också en smådjursmottagning och en hästmottagning på mottagningen i Färjestaden, som är utrustad med bland annat mobil röntgen, ultraljud, blodlabb. Arbetet är många gånger självständigt och varierande vilket innebär att du utför alltifrån enklare behandlingar till mer avancerade ingrepp och djurskyddsfall. Till stöd finns dina kollegor och våra överveterinärer. Du har alltid någon att konsultera.Kvalifikationer
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Hos oss får du arbeta med alla djurslag, utvecklas i din yrkesroll och bli en del av ett varmt och stöttande team. Vi söker nu en legitimerad veterinär som tycker om att få arbeta med flera olika djurslag, men du får gärna vara specialintresserad av häst. Du är antingen nyutexaminerad eller mer erfaren.
Du samarbetar gärna med andra och värdesätter gott samarbete. Som veterinär tar du ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du trivs i en verksamhet där dagen snabbt kan få ändrade förutsättningar, där vi anpassar oss och hjälps åt för att tillsammans hantera de situationer som dyker upp.
Med ditt lugn och din förmåga att vara strukturerad planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Som veterinär hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem samt visar på gott omdöme i de beslut du tar.
Svensk veterinär legitimation och B-körkort är ett krav.
Tidigare yrkeserfarenhet som veterinär är meriterande, framförallt arbete med häst.
Varmt välkommen med din ansökan. Rekrytering sker löpande!
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
