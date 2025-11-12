Veterinär till Distriktsveterinärerna Karlskrona
2025-11-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Karlshamn
, Mörbylånga
, Kalmar
, Kristianstad
Hos Distriktsveterinärerna får du möjlighet att göra en verklig skillnad. Vi finns där för att alla djur i Sverige ska få leva ett så friskt och bra liv som möjligt. Med vår beredskap dygnet runt, ett nätverk av mottagningar över hela landet och en unik kompetens inom djurhälsa, är vi en trygg partner för både djur och människor. Vi arbetar nära privatpersoner, företag och myndigheter och erbjuder ett brett spektrum av tjänster - från akut djursjukvård och smittskydd till förebyggande insatser som skapar långsiktig hälsa för våra djur. Du får ett varierande och spännande arbete med ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att säkerställa djurens välmående och skydda samhället mot smittsamma sjukdomar. Vi är en del av Jordbruksverket och har en central roll i landets djurskydd och hälsa.
Välkommen till Distriktsveterinärerna Karlskrona!
Vi söker nu en veterinär till vårt team och vår fina mottagning med smådjurs- häst och nötverksamhet. Vår smådjursmottagning består av operationsavdelning med gasnarkos, dentalröntgen och poliklinik med röntgen, endoskop, ultraljud och lab med full utrustning.
På hästmottagningen finns undersökningssspilta, ultraljud, mobil röntgen, endoskop och full tandutrustning. Finns även tillgång till ridhus.
Mottagningen är under om och tillbyggnad och beräknas vara klar i jan 2026.
På mottagningen arbetar vi i nuläget sju veterinärer, fyra legitimerade djursjukskötare och sex djurvårdare.
Det finns sköterskor i tjänst både kvällstid och helger för att underlätta på beredskapstid.
Vi är ett glatt gäng som jobbar bra tillsammans och hjälps åt i alla lägen.
Mottagningen ligger väldigt vackert i en gammal ladugård i Lyckeby alldeles i utkanten av den fina kuststaden Karlskrona. Staden är uppbyggd på öar och är en populär semesterstad under sommaren.
Hos oss är det två veterinärer i tjänst på smådjursmottagningen och två veterinärer i fält varje dag tillsammans med djurvårdare och leg djursjukskötare. Det är en trygghet att vara många kollegor som hjälps åt om frågeställningar uppstår. Vi har både planerad och akut verksamhet under dagen.
Dina viktigaste arbetsuppgifter är att bidra som en i gänget i vårt dagliga kliniska arbete och att på din egen nivå bidra till mottagningens gemensamma utveckling. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt.
Hos oss får du arbeta både med stordjurspraktik i fält och med smådjursmottagning. Din introduktion på arbetsplatsen kommer skräddarsys utefter din kompetens och erfarenhet samt intresseområde.
Beredskapstjänstgöring på alla djurslag ingår i tjänsten, vi har en gemensam beredskapsmodell där du alltid har någon att kontakta för att få råd och stöd.Kvalifikationer
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Hos oss får du arbeta med alla djurslag, utvecklas i din yrkesroll och bli en del av ett varmt och stöttande team. Vi söker nu en legitimerad veterinär som vill växa tillsammans med oss! Du är antingen nyutexaminerad eller mer erfaren med ett par års erfarenhet.
Arbetet hos oss är mycket omväxlande och ger möjlighet till bred kompetensutveckling. Du kommer att arbeta med både små och stora djur, vilket ger en unik möjlighet att utvecklas inom flera områden. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, kunskapsutbyte och personlig utveckling står i fokus.
Tjänsten erbjuder ett varierat och lärorikt arbete med samtliga djurslag, där beredskapstjänstgöring ingår som en naturlig del. Under beredskapstid finns alltid tillgång till stöd från erfarna kollegor.
Du gillar en utmaning men uppskattar också att ha en fast grund att stå på. Du ser att varje patient är en möjlighet, varje kund är en gäst. Tanken på att jobba med allt från smittskydd till hamstrar känns spännande och du är inte rädd för att fråga dina kollegor om råd. Eller så vill du jobba lite mer nischat men kan tänka dig att arbeta med alla djurslag på beredskapstid. Du ser att samarbete är ett bättre arbete och att det är du och dina kollegor tillsammans som skapar era förutsättningar att lyckas.
Din utveckling är viktig för oss. I din personliga kompetensplan har du därför en garanterad plats på våra introduktionskurser och de kurser som passar för din utveckling i vår akademi. Du får också en egen handledare som stöd i ditt dagliga arbete.
Vill du ingå i ett fungerande team med hög kompetens där vi tillsammans gör skillnad? Välkommen med din ansökan redan nu, vi hanterar ansökningarna löpande.
Svensk veterinär legitimation och b-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
