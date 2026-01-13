Veterinär till Distriktsveterinärerna Arvika
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Vill du vara med och utveckla vår fina mottagning tillsammans med ett team med hög kompetens och en god teamkänsla?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Välkommen till Distriktsveterinärerna Arvika!
Vi behöver dig, veterinär, till vår nyrustade, härliga mottagning. Vi önskar att just du kommer och fyller vårt behov och är med och utvecklar verksamheten tillsammans med oss. Vi behöver dig för att kunna uppfylla kundernas efterfrågan av veterinär service och vi har stor potential att utveckla verksamheten i flera steg.
I Värmland tar vi hand om våra kunder såväl under dagtid som beredskapstid. Vi har fördelen att få jobba på fält ute hos våra kunder, likaväl inne på vår klinik där kunden istället besöker oss.
I vår breda verksamhet möter du dagligen kollegor med hög klinisk kunskap. Vi har ett roligt, omväxlande och flexibelt arbete. I vårt gäng är vi idag sex veterinärer och tre djurvårdare. Nu behöver vi förstärkning av ytterligare en veterinär. I Arvika kommer du till en sammansvetsad grupp där alla ställer upp för varandra och hjälps åt. Här är vi varandras arbetsmiljö, vilket innebär att vi finns till för varandra i stort som i smått. Vi har förmånen att få arbeta i vacker värmländsk natur och miljö och träffar fantastiska djurägare varje dag. Vårt engagerade arbete är vår passion.
Tjänsten är allmänt inriktad. Du kommer jobba främst med häst, nöt och smådjur. Om du har specialintressen finns möjligheten att utvecklas särskilt inom detta.
Beredskap ingår som en naturlig del av tjänsten. Även om du är själv är du aldrig ensam. Under helger och kvällstid finns nämligen stödtelefonen 9900 bara ett samtal bort. Viss tjänstgöring kan komma att ske på vår andra mottagning i Sunne.Kvalifikationer
Som veterinär är du självgående och tar ansvar för din uppgift samtidigt som du har lätt för att samarbeta och ser värdet i att tänka "vi". Vidare är du noggrann och ordningsam i ditt arbete. Det är meriterande om du är en erfaren veterinär men är du snart på väg att ta din veterinärexamen så är du också välkommen att söka.
Vi planerar vårt arbete i stor sträckning, men då det är en händelsestyrd verksamhet har du förmågan att kasta om. Då ingen dag är den andra lik, trivs du med att kunna anpassa dig efter vad situationen kräver. Du visar på gott omdöme genom förmåga att göra korrekta prioriteringar utifrån situationens behov och du är mån om att göra ett bra jobb. Som veterinär är du drivande, framåt och tänker gärna i nya banor. Även om djuren är i fokus, är du inlyssnande och har ett varmt, serviceinriktat förhållningssätt mot våra kunder. Du är trygg i att bygga kundkontakter.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Svensk veterinärlegitimation, god datorvana och B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
