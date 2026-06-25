Veterinär till AniCura Specialistdjursjukhuset Albano
AniCura Sweden AB / Veterinärsjobb / Danderyd Visa alla veterinärsjobb i Danderyd
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Vill du arbeta på ett av Europas mest moderna djursjukhus?
På AniCura Specialistdjursjukhuset Albano möter du en unik kombination av avancerad djursjukvård, hög kompetens och ett engagerat team. Här arbetar specialister, erfarna veterinärer och djursjukskötare tillsammans för att ge våra patienter vård av högsta kvalitet – samtidigt som vi skapar goda möjligheter för lärande och utveckling.
Nu söker vi veterinärer till ett vikariat på cirka ett år med tillträde enligt överenskommelse, gärna under augusti eller september.
Om AniCura Specialistdjursjukhuset Albano
Albano ligger i Danderyd, strax norr om Stockholm, och är ett av Sveriges ledande djursjukhus. Efter en omfattande ombyggnation 2021 är vi ett av Europas mest moderna djursjukhus med avancerad utrustning, hög medicinsk kompetens och ett brett utbud av specialistområden.
Vi erbjuder allt från akutsjukvård och intensivvård till specialistvård, allmän veterinärmedicin, rehabilitering och förebyggande vård – dygnet runt, årets alla dagar. Vår ambition är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Hos oss blir du en del av hela verksamheten. Beroende på din erfarenhet kommer du att arbeta inom akutmottagning, poliklinik, vårdavdelning och på sikt även nattverksamheten.
Vi söker framför allt erfarna veterinärer som självständigt kan arbeta inom flera delar av verksamheten, men vi välkomnar även nyutexaminerade veterinärer. För dig som är i början av karriären kommer fokus initialt att ligga på akutmottagning och poliklinik, med goda möjligheter att successivt utvecklas vidare.
Arbetet innefattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring samt arbete under storhelger.
Därför trivs veterinärer hos oss
Ett av Sveriges största och mest moderna djursjukhus.
En stor variation av patientfall – från primärvård till avancerad specialistvård.
Nära samarbete med specialister och erfarna kollegor inom flera discipliner.
Goda möjligheter att utvecklas och bygga bred kompetens.
Kontinuerligt lärande genom internutbildningar och kunskapsutbyte i vardagen.
Introduktion och stöd anpassat efter din erfarenhetsnivå.
En kultur som präglas av samarbete, engagemang och omtanke – både om patienter och kollegor.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och som vill utvecklas i en verksamhet där medicinsk kvalitet, samarbete och ständig utveckling står i fokus.
Du är antingen nyutexaminerad eller har flera års erfarenhet inom smådjurssjukvård. Har du specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar (Steg 1) är det meriterande, men inget krav.
Du trivs med att arbeta i team, är ansvarstagande och uppskattar ett högt tempo med varierande patientfall. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker kollegor som vill bidra till en positiv arbetsmiljö och en högkvalitativ vård för våra patienter.
Om AniCura Sverige
AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård.
I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro. Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär.Så ansöker du
Vikariatet omfattar cirka ett år. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna under augusti eller september. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Ingrid Soto Ababneh, Avdelningschef, ingrid.soto.ababneh@anicura.se
eller Emma Idman, Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966378-2071014". Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Rinkebyvägen 21 (visa karta
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182 36 DANDERYD Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
9979035