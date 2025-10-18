Veterinär sökes till Skövde Djurklinik med fart och framåtanda!
2025-10-18
Om tjänsten & vem vi söker
Är du en veterinär som brinner för akutsjukvård och kirurgi - och som vill vara med och forma framtidens klinik? Då vill vi ha dig i vårt team!
Om kliniken
Skövde Djurklinik är en väletablerad smådjursklinik som startades redan 1989. Hos oss är alla sällskapsdjur välkomna - hund, katt, kanin, marsvin och andra smådjur. Vår idé är enkel men viktig: att erbjuda kvalificerad djursjukvård och personlig service i en modern och välutrustad klinik.Här värdesätter vi både individens och klinikens utveckling - vi vill framåt, tillsammans. Nu söker vi en veterinär som inte bara vill arbeta med akutmottagning och kirurgi, utan också bidra till att vidareutveckla dessa områden hos oss.
Hos oss får du
Möjligheten att vara med och påverka hur akutmottagningen och kirurgiavdelningen växer och förbättras.
Ett härligt, drivet team där samarbete, utveckling och energi genomsyrar allt vi gör.
Stöd för din professionella utveckling - vi tror på att växa både som person och som klinik.Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och gillar när tempot är högt. Du trivs i en miljö där idéer blir verklighet och där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter att lära
Övrig information
Vill du vara med och ta vår akutmottagning och kirurgi till nästa nivå? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!maja.wallander@skovdedjurklinik.se
076- 240 12 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126)
Bäckaskogsvägen 16 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde Djurklinik Jobbnummer
9563454