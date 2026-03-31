Veterinär sökes familjär smådjursklinik nära Malmö!

Haga Veterinär AB / Veterinärsjobb / Malmö
2026-03-31


Visa alla veterinärsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Haga Veterinär AB i Malmö

Vill du arbeta i en liten och stabil klinik där teamkänsla, personligt bemötande och god djursjukvård står i centrum?
Haga Veterinär i Oxie söker nu en veterinär som uppskattar en familjär arbetsmiljö, nära kundkontakt och möjligheten att utvecklas utifrån sin egen erfarenhet och kompetens.
Vi är en smådjursklinik i lugn lantlig miljö, med närhet till Malmö. Här arbetar du främst med hundar och katter i ett sammansvetsat team. Som en mindre klinik erbjuder vi en bred grundutrustning som möjliggör en trygg och kvalitativ djursjukvård, inklusive kirurgi, tandvård, ultraljud, röntgen, dentalröntgen, endoskopi och eget laboratorium.
Hos oss anpassas arbetsuppgifter, behandlingar och kirurgiska ingrepp efter din kompetens och trygghet i rollen, vilket ger dig möjlighet att utvecklas i din egen takt.
Tjänsten passar dig som söker stabilitet och långsiktighet, och som värdesätter goda relationer - både till kollegor och djurägare.
Även veterinärer med eget företag är varmt välkomna att samarbeta med oss som konsulter.
Vi söker dig som:
• Har svensk veterinärlegitimation
• Trivs med människor och nära kundrelationer
• Söker en trygg och långsiktig arbetsplats
• Är öppen, ansvarstagande och engagerad
• Har tillgång till bil (då kollektivtrafik inte går hela vägen fram)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: veterinar@hagaveterinar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haga Veterinär AB (org.nr 556662-4465)
Krombyvägen 210 (visa karta)
238 41  OXIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9831378

Prenumerera på jobb från Haga Veterinär AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Haga Veterinär AB: