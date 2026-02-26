Veterinär/postdoktor med intresse för idisslarsjukdomar
2026-02-26
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Vår vision är "Friska djur - trygga människor.
Vid SVA finns avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor (DOA). Avdelningen består av fem sektioner som ansvarar för olika djurslag samt antibiotikafrågor och vaccinförsörjning. En av dessa är sektionen för lantbrukets djur. Verksamheten vid sektionen för lantbrukets djur inkluderar diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling och utbildning.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en disputerad veterinär till det nyligen beviljade projektet Frasbrand - ond bråd död på kornas sommarbete. Projektet kommer att pågå som ett postdoktorprojekt under 2,5 år och utgör 80 procent av arbetet.
Resterande 20 procent av tiden består av så kallad sektionstjänstgöring som är fristående från forskningsprojektet. Här söker vi särskilt dig som vill arbeta med infektionssjukdomar hos ren.
Arbetsuppgifterna är omväxlande där du som postdoktor och djurslagsexpert på idisslare samverkar internt med andra avdelningar inom SVA och externa med bland annat andra myndigheter, veterinärer och djurägarorganisationer för att öka kunskaper om infektionssjukdomar hos idisslare med inriktning på frasbrand.
Arbetet utförs till största delen självständigt vilket innebär både frihet och ansvar samt kräver egna initiativ.Kvalifikationer
För anställningen krävs att du:
- Veterinär disputerad inom de senaste 3 åren, helst inom infektionssjukdomar hos idisslare.
- Har erfarenhet av arbete inom infektionssjukdomar hos ren
- God kunskap i svenska och engelska för att kunna kommunicera yrkesmässigt i både tal och skrift.
- Innehar B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, att du är drivande och kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi ställer krav på en god kommunikativ förmåga, att du är utvecklingsinriktad, initiativtagande. Vi ser även att du är noggrann, kvalitetsmedveten och utför arbetet på ett ansvarsfullt sätt.Anställningsvillkor
Detta är en tidsbegränsad anställning som postdoktor om 100% i totalt 2,5 år. Tillträde önskas 1 juni.
Har du frågor? Kontakta statsveterinär Ylva Persson eller rekryterande chef Helena Eriksson. Facklig företrädare för ST, för SACO Magnus Thelander och för SEKO Theres Andersson. Samtliga nås på telefon 018-67 40 00.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
