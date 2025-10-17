Veterinär med intresse idisslarmedicin till djurtäta Mälardalen
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Fjärdhundras mottagning kännetecknas av engagerade, trevliga och kunniga arbetskamrater som tillsammans skapar ett bra och öppet arbetsklimat. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla ska trivas, och en av våra främsta styrkor är vår arbetskultur och teamkänsla.
Mottagningen ligger i Fjärdhundra på Enköpingsslätten i hjärtat av Mälardalen och har närhet till bla Uppsala. Området kännetecknas av åkerlandskap och Mälarens sjölinje.
Vårt team
Som en del i vårt team kommer du få intressanta och varierande dagar. Vissa dagar kommer du ha planerade besök och andra dagar arbetar du med vår akutverksamhet. I fält tar vi hand om både nötkreatur, får, getter och hästar vilket passar dig som har stort intresse för alla typer av stordjur. Vi erbjuder högkvalitativ vård för hästar och har en ökande smådjursverksamhet som inkluderar allt från utredningar till tandvård och kirurgi.
Beredskap är en naturlig del av arbetet som veterinär hos oss. Vi har en väl genomtänkt schemaläggningsmodell för beredskap som ger dig god möjlighet till återhämtning.
Vi arbetar prestigelöst, har en lärande kultur och ser kompetensutbyte som självklart. Som en del av vårt team kommer du att arbeta i en miljö där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Vi eftersträvar en arbetskultur där alla känner sig delaktiga och uppskattade. Tillsammans jobbar vi för att utveckla både verksamheten och oss själva - samtidigt som vi har kul på vägen!Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation, eller tar examen i vår. Vi ser att du är engagerad, värdesätter god service och goda kundrelationer samt arbetar för teamets bästa mot gemensamma mål!
Vår verksamhet består av både häst- och smådjurspraktik samt även arbete med lantbrukets djur. För denna tjänst ser vi att du är bekväm med alla djurslag och har ett särskilt intresse för lantbrukets djur. Då vi i stor grad arbetar med akutsjukvård krävs ett gott öga för prioriteringar och planering. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring på samtliga djurslag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social kompetens och god samarbetsförmåga!
Krav på svensk veterinärlegitimation, B-körkort och att du behärskar svenska i både skrift och tal.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
