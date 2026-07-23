Veterinär med intresse för odontologi till AniCura Gärdet Djurklinik
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2026-07-23
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På AniCura Gärdet Djurklinik är vi övertygade om att bra djursjukvård börjar med ett tryggt team. Här arbetar veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare nära varandra i en familjär miljö där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans skapar den bästa möjliga vården för våra patienter. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår klinik.
AniCura Gärdet Djurklinik
AniCura Gärdets Djurklinik är en personlig och välutrustad klinik med bred kompetens. Vi är centralt belägna mitt i Stockholm med trogna och trevliga djurägare. Vi arbetar i team med specialområden som mjukdelskirurgi, internmedicin och odontologi.
Här får du ett omväxlande och utvecklande arbete på en djurklinik med stort utbud av vårdtjänster för hund och katt. Du får arbeta i ett härligt team tillsammans med erfarna veterinärer och sköterskor, där alla hjälps åt att lösa utmaningar som vi ställs inför.
Här får du stor möjlighet att påverka din arbetsdag och din fortsatta kompetensutveckling. Vi vill att du som kommer till oss ska vilja stanna länge och utvecklas tillsammans med oss!
Om rollen
Som veterinär hos oss får du en varierad och utvecklande roll inom smådjursmedicin, med möjlighet att arbeta mer fördjupat inom odontologi och tandrelaterade behandlingar.
En stor del av arbetet sker i polikliniken, där du möter patienter med allt från enklare åkommor till mer komplexa medicinska frågeställningar. Du har en viktig roll i patientens vårdresa, med fokus på diagnostik, kliniskt resonemang och ett tryggt bemötande av djurägare.
Vi söker dig som har ett särskilt intresse eller erfarenhet inom odontologi och som vill vara med och vidareutveckla området tillsammans med oss. Rollen innefattar tandundersökningar, diagnostik, tandoperationer och odontologiska behandlingar i nära samarbete med kollegor inom kliniken.
Utöver detta kommer du bland annat att arbeta med: 🐾 Polikliniska patientbesök och medicinska bedömningar 🐾 Utredningar inom allmänmedicin och internmedicin 🐾 Tandundersökningar, tandoperationer och odontologiska behandlingar 🐾 Rådgivning och kommunikation med djurägare 🐾 Samarbete med kollegor kring patientfall och behandlingsplaner
Hos oss får du möjlighet att utvecklas vidare inom ditt intresseområde och vara med och påverka hur vi stärker vår kompetens inom odontologi.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och som trivs i en bred klinisk roll, samtidigt som du har ett särskilt intresse eller kompetens inom odontologi.
Du är trygg i din kliniska vardag och uppskattar variationen i polikliniskt arbete. Samtidigt har du ett driv att utvecklas vidare och fördjupa din kompetens inom tand och odontologi.
Vi tror också att du: 🐾 Trivs i ett nära samarbete med kollegor och bidrar till teamkänslan 🐾 Har ett gott kliniskt omdöme och ett strukturerat arbetssätt 🐾 Värdesätter ett empatiskt och professionellt bemötande av djurägare
Hos oss blir du en del av en mindre klinik med korta beslutsvägar, nära samarbete och stort fokus på både kvalitet i vården och arbetsglädje i vardagen.
Vad vi erbjuder
På AniCura Gärdet Djurklinik får du arbeta i en mindre klinik med stark gemenskap, där varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Vi erbjuder dig:
🐾 En familjär arbetsmiljö med hög trivsel 🐾 Ett sammansvetsat team där man stöttar varandra 🐾 Möjlighet att utvecklas inom odontologi, tandkirurgi och tandbehandlingar 🐾 En arbetsplats där omtanke, kvalitet och samarbete står i centrum
För många av oss är just kombinationen av professionell utveckling och en varm arbetskultur det som gör att vi trivs och vill stanna länge.
Om AniCura Sverige
AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård.
I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro. Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv – det bidrar till både ökad kvalitet och innovation i vårt arbete.
För tjänster där det krävs kommer du som en del av rekryteringsprocessen att behöva bifoga din legitimation från Jordbruksverket. Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till:
Veronica Landelius, Klinikchef, veronica.landelius@anicura.se
Emma Idman, Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814142-2112829". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Sandhamnsgatan 65 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10009869