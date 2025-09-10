Veterinär med intresse för kirurgi/tandvård/akutvård
2025-09-10
Karlshamn smådjursklinik söker veterinär med intresse för kirurgi/tandvård/akutsjukvård!
Vi är en mellanstor privatägd veterinärklinik i Karlshamn - en precis lagom stor stad mitt i Blekinge. Här finns både högskola, gamla kulturkvarter och närhet till naturen, med vacker skärgård och stora bokskogar.
På vår klinik jobbar i dagsläget fyra veterinärer och 6 sköterskor, men vi känner ett behov av att vara ytterligare en kollega.
Vi har en familjär och gemytlig stämning på kliniken och är övertygade om att personalen är vår viktigaste resurs. Vårt arbetsklimat genomsyras av ömsesidigt förtroende och beroende på vem du är utformar vi en tjänst med förmåner som passar dig. Kanske är det extra semester, kortare arbetsdagar eller ett lugnare arbetstempo som är viktigast för just dig?
Beroende på vem du är vad vad du brinner för så finns möjlighet att anpassa tjänsten. Till exempel mot kirurgi, tandoperationer eller mer medicinska utredningar. Hos oss jobbar duktiga narkossköterskor och trots två operationsdagar i veckan samt tandvårdspatienter dagligen, så vi har ofta väntelista både för operation och tandvård Med detta vill vi säga att underlag finns!
Vi håller till i nyrenoverade lokaler, ritade efter våra önskemål om bra arbetsytor och med en planlösning som ger ett bra workflow. Kliniken är fullt utrustad med idexx-labb, direkt-digital röntgen, operationssal, tandröntgen, stationärvårdsstall för dagvård samt ultraljud.
Vi som står bakom kliniken är två veterinärer som i många år drivit en framgångsrik smådjursklinik i Ronneby. Sedan ett år tillbaka driver vi även Karlshamn smådjurkslinik. Klinikerna har ett tätt samarbete, vi skickar ofta patienter mellan klinikerna, och du får gärna dela din tjänst mellan de båda arbetsplatserna.
Vid frågor, tveka inte att kontakta Josefin Molin Björkdahl på 070-866 37 75 eller josefin@karlshamnvet.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
