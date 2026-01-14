Veterinär med intresse för bild som vill utvecklas
Nu behöver vi förstärkning av dig som är har erfarenhet av ultraljud och som vill vara med och bli del av ett trevligt och drivet team på Specialist Djursjukhuset i Helsingborg. Hos oss finns möjlighet att lära av kunniga kollegor och fortsätta utvecklas. Vi är ett av Sveriges stora djursjukhus med hög kompetens inom bland annat kirurgi, bilddiagnostik, internmedicin, neurologi, akutvård och onkologi. Vi tar emot patienter dygnet runt till våra moderna och välutrustade lokaler i vackra Helsingborg.
Om jobbet: Kliniskt utveckling är central hos oss och vi söker dig som vill ta nästa steg i din kliniska utveckling som veterinär och inom bilddiagnostik. Då vi är ett stort remissdjursjukhus tar vi emot ultraljud av stor variation allt från akuta bukar till hjärtultraljud, leder och muskler. Tjänstgöring omfattar förutom bildavdelningen också andra avdelningar på sjukhuset och tjänstgöring på jourtid förekommer.
Vad erbjuder vi? Vår djursjukhus är rymligt och har fina, ljusa lokaler där stora delar är helt nyrenoverat. Här finns till och med en fantastisk massagestol i vår Oas för träning och friskvård. Vi välkomnar dig till en grupp kunniga och engagerade medarbetare i en omtyckt, professionell och en verksamhet där du får ett roligt och omväxlande arbete! Vi har kompetenser över ett stort antal områden så som akut- och intensivvård, ortopedi, internmedicin, kirurgi, neurologi , onkologi, odontologi, m.m.Tillsammans med ett team av dedikerade kollegor och ett stort utbud av avancerad apparatur som bl.a. datortomografi, MRI, två moderna ultraljuds apparater, tillgång till modern anestesiapparatur och övervakningsutrustning, samt en egen blodbank ger det oss en stor variation av patienter och spännande fall. Allt detta och mycket mer gör att det finns stora möjligheter till att utvecklas i din karriär och skräddarsy din kompetensutveckling! Förutom ovanstående erbjuds också fredagsfrukost och inspirerande föreläsningar. Vi har så klart kollektivavtal med trygghet och pensionsavsättning och som innehåller attraktiv ersättning för obekväm arbetstid.
Vem söker vi? Vi söker dig som är leg. veterinär, som trivs att arbeta tight tillsammans med andra och som har erfarenhet av ultraljudsundersökningar. Som person ser vi gärna att du är strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikation gentemot kollegor som såväl djurägare. Då vi är ett stort djursjukhus som tar emot både remitterade, bokade och akuta patienter kan arbetstempot växelvis vara högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ort: Specialistdjursjukhuset i Helsingborg
Omfattning: Tillsvidare 100%. 6 månaders provanställning tillämpas. Tjänstgöring på jourtid ingår.
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt, senast 2026-01-31
Varmt välkommen med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Djursjukhuschef Bodil Wahlgren, bodil.wahlgren@evidensia.se
Evidensia Specialist Djursjukhuset i Helsingborg är ett djursjukhus med ca 120 medarbetare. Vi bedriver djursjukvård årets alla dagar. Vi har en välutrustad operationsavdelning, vård- och infektionsavdelning, IVA, bildavdelning med röntgen, ultraljud DT och MR. Vi välkomnar alla individer till oss och vi vill vara en arbetsplats där alla medarbetare har lika möjligheter och rättigheter.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
