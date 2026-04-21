Veterinär med internmedicinskt intresse sökes till Västra Djursjukhuset
2026-04-21
Är du legitimerad veterinär med ett brinnande intresse för internmedicin och vill vara med och göra skillnad i en verksamhet där kvalitet, teamkänsla och möjligheter till utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker! Om AniCura Västra Djursjukhuset På AniCura Västra Djursjukhuset i Göteborg arbetar våra hjältar varje dag med att ge djur högkvalitativ vård och rädda liv. Sedan starten 2007 har vi byggt upp ett starkt, engagerat team med en gemensam vision: att tillsammans forma framtidens djursjukvård.
Vi är ett etablerat och personligt djursjukhus med många års samlad kompetens under samma tak. Vår verksamhet är bemannad dygnet runt, med mottagning mellan kl. 08-20. Här möter du ett varierat patientflöde med både akutfall och remisser, och vi erbjuder specialistmottagningar inom bland annat ögon, hud, tand, diabetes, gastroenterologi, kardiologi, kattmedicin och hältmottagning.
Vår vårdavdelning är separerad för hund och katt och inkluderar en intensivvårdsavdelning (IVA). På vår moderna operationsavdelning utför vi de flesta typer av ingrepp inom både mjukdelskirurgi och ortopedi. Djursjukhuset är dessutom utrustat med datortomografi, digital röntgen och flera ultraljudsenheter för både buk- och hjärtundersökningar.
Hos oss blir du en del av ett tryggt och erfaret team där samarbete och kunskapsutbyte är i fokus. Vi erbjuder en lärorik och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att ge varje patient den bästa möjliga vården.
Om rollen Som veterinär med inriktning på internmedicin blir du en viktig del i vårt kliniska team. Du får:
Arbeta med internmedicinska utredningar och patientfall både på mottagning och vårdavdelning.
Möta en varierad patientgrupp med komplexa medicinska problem.
Samarbeta nära kollegor inom bilddiagnostik, kirurgi och andra specialistområden.
Bidra till fortsatt utveckling av internmedicin-kompetensen hos AniCura.
Möjlighet att påverka din egen arbetssituation utifrån intresse och erfarenhet.
Kvälls- och helgarbete enligt schema, då verksamheten är bemannad utifrån patientflöde och behov av god tillgänglighet för våra patienter.
Vem vi söker Vi söker dig som är:
Legitimerad veterinär med mångårig klinisk erfarenhet.
Driven och nyfiken med ett särskilt intresse för internmedicin.
En lagspelare som värdesätter samarbete, engagemang och hög patientsäkerhet.
Positiv inför fortsatt utveckling - både för dig själv och verksamheten.
Erfarenhet av odontologi, ultraljud eller specialistutbildning är meriterande, men inte ett krav.
Om AniCura Sverige AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård.
I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro. Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv - det bidrar till både ökad kvalitet och innovation i vårt arbete.
För tjänster där det krävs kommer du som en del av rekryteringsprocessen att behöva bifoga din legitimation från Jordbruksverket. Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till:Katarina.bewig@anicura.se
eller emma.idman@anicura.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
