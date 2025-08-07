Veterinär med hästinriktning till Kristinehamn
2025-08-07
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Distriktsveterinärerna i Kristinehamn har en blandad praktik med tyngdpunkt på häst och smådjur. Vi arbetar i en trivsam och rymlig nybyggd lokal som erbjuder goda förutsättningar för både en bra arbetsmiljö och effektiva arbetssätt. Smådjurskliniken är under utveckling och är välutrustad för både poliklinik, operationer och tandvård. På mottagningen finns även utrustning för blodanalys som kan användas för både stora och små djur.
Vi har rymliga garage med fullt utrustade tjänstebilar för stordjurspraktik. Dessutom erbjuder vi modern och komplett tandutrustning, mobil röntgen samt utrustning för objektiv rörelseanalys.
Våra erfarna veterinärer och djurvårdare delar gärna med sig av sin kunskap och stöttar vid introduktion. Vi har även tillgång till support från våra överveterinärer inom organisationen. Just nu söker vi en veterinär med ett genuint hästintresse, då efterfrågan på våra tjänster från hästkunder är stor.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vår praktik är blandad, och vi strävar efter att planera bokade dagar utifrån både kundernas behov och veterinärernas kompetensområden.
Vi söker nu en veterinär som trivs med att arbeta med tandvård på häst samt med varierad hästpraktik. Arbetet kan även innebära enstaka besök hos nöt eller får. Det är meriterande om du även har intresse för smådjurspraktik, då vi har efterfrågan även inom detta område. Tjänsten innefattar beredskap för akuta sjukdomsfall, där du ingår i ett team om minst fem personer som delar på beredskapen. Under beredskap får du möjlighet att möta många intressanta fall och verkligen göra skillnad både för djuren och för människorna omkring dem i livets alla skeenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och vill arbeta med sund djursjukvård i ett större sammanhang. Du:
* Trivs med att utvecklas och tar dig an både små och stora utmaningar med glädje.
* Är en lagspelare som sätter laget före jaget och ser värdet i att vi tillsammans kan hjälpa fler.
* Har ett serviceinriktat förhållningssätt och kommunicerar enkelt och tydligt med våra djurägare
Eftersom beredskap ingår som en naturlig del av tjänsten, behöver du vilja utvecklas i din yrkesroll och upprätthålla kompetens inom flera djurslag. Vi erbjuder goda möjligheter till intern kompetensutveckling.
Du som söker har veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation. Erfarenhet av arbete med häst och blandad praktik är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi tror på framtiden och vet att det är vårt gemensamma arbete som formar mottagningen. Därför fäster vi stor vikt vid: God samarbetsförmåga, lojalitet mot kollegor och arbetsgivare samt personlig lämplighet. Vi uppskattar gott omdöme och att du vågar be om hjälp när det behövs. Du behöver inte kunna allt det räcker att du är ödmjuk, engagerad och motiverad att ta till dig ny kunskap.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden så om du tycker att variationen som distriktsveterinär verkar lockande - tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-12997/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
HR-partner
Emma Ribbholm emma.ribbholm@distriktsveterinarerna.se Jobbnummer
9449908