Veterinär med hästinriktning till Kristinehamn
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Vill du främst arbeta med varierad hästpraktik men även kunna utvecklas inom andra djurslag?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Vår praktik hos Distriktsveterinärerna i Kristinehamn är blandad, och vi strävar efter att planera bokade dagar utifrån både kundernas behov och veterinärernas kompetensområden.
Vi söker nu en veterinär som vill arbeta med en varierad hästpraktik och gärna med ett särskilt intresse för hästtandvården. Vi har fullständig tandutrustning och även möjlighet att röntga tänderna i fält. Goda möjligheter till internutbildning finns om du har det rätta intresset .Har du intresse för ortopedi och hovar eller erfarenhet av objektiv rörelseanalys är det också meriterande då vi har efterfrågan på detta I vår blandade praktik ingår även resor till alla sorts lantbruksdjur men tyngdpunkten i fält ligger på hästpraktik. Vi har har en välfungerande relativt nybyggd smådjursmottagning så ett visst intresse för smådjur är också meriterande. I tjänsten ingår beredskap för akuta sjukdomsfall, där det i normalfallet ingår fem personer i ett team som delar på beredskapen. Under beredskap får du möjlighet att möta många intressanta fall och verkligen göra skillnad både för djuren och för människorna omkring dem i livets alla skeenden. Vi har goda rutiner för att säkerställa din återhämtning efter beredskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och vill arbeta med sund djursjukvård i ett större sammanhang. Du:
• Trivs med att utvecklas och tar dig an både små och stora utmaningar med glädje.
• Är en lagspelare som sätter laget före jaget och ser värdet i att vi tillsammans kan hjälpa fler.
• Har ett serviceinriktat förhållningssätt och kommunicerar enkelt och tydligt med våra djurägare
Eftersom beredskap ingår som en naturlig del av tjänsten, behöver du vilja utvecklas i din yrkesroll och upprätthålla kompetens inom flera djurslag. Vi erbjuder goda möjligheter till intern kompetensutveckling och har en hästarbetsgrupp för att säkra utveckling och kvalitet inom vården.
Du som söker har veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation. Erfarenhet av arbete med häst och blandad praktik är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi tror på framtiden och vet att det är vårt gemensamma arbete som formar mottagningen. Därför fäster vi stor vikt vid: God samarbetsförmåga, lojalitet mot kollegor och arbetsgivare samt personlig lämplighet. Vi kräver gott omdöme och att du vågar be om hjälp när det behövs. Du behöver inte kunna allt det räcker att du är nyfiken, engagerad och motiverad att ta till dig ny kunskap.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden så om du tycker att variationen att arbeta med hästpraktik i kombination med att vara distriktsveterinär verkar lockande - tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
