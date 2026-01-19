Veteran - och anhörigsamordnare med bakgrund inom HR
2026-01-19
Vill du påverka såväl som bidra till Sveriges säkerhet så att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? Hos oss på HR-sektionen får du möjlighet att bidra och göra faktisk skillnad för Sverige varje dag.
Flottiljstaben, A1, HR-sektionen
A1 är en avdelning tillhörande Helikopterflottiljens stab och arbetar med det övergripande HR- och personalarbetet för hela flottiljen. A1 är uppdelad i tre sektioner; Personalsektionen, HR-sektionen och Rekryteringssektionen. Personalen som arbetar vid A1 består av, bl.a. HR-specialister, HR-generalister, Arbetsmiljöhandläggare, personalbefäl och friskvårdsledare. Arbetet är i huvudsak konsultativt och består av HR-, personalförsörjnings-, utbildnings-, friskvårdsfrågor samt stöd till chefer i olika typer av frågeställningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försvarsmakten (FM) har ett lagstadgat ansvar att följa upp fysisk och psykisk hälsa av personal (utlandsveteran) som har deltagit i internationell militär insats (IMI).
Som veteran- och anhörigsamordnare blir din roll att vara förbandets samordnare och vara kontaktperson mot chef, anhöriga och de samarbetsorganisationer som ideelt arbetar med veteraner och anhöriga.
Arbetet består i att informera, vägleda och ge stöd. Viss administrativa uppgifter ingår. Anordna olika sociala aktiviteter för veteraner och anhöriga, både före och efter en IMI. De sociala aktiviteterna kan innehålla föreläsningar inom olika ämnesområden och med olika aktörer.
Ansvara för Helikopterflottiljens genomförande av veteranevenemang samt stödja vid övriga veteranevenemang. Ansvara för Helikopterflottiljens utveckling av veteranarbete och relationerna mot frivilligorganisationer inom veteran- samt anhörigstöd.
Du kommer även att arbeta med andra tillhörande HR- och personalfrågor för A1 efter behov.
• Akademisk utbildning inom HR-området eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
• Erfarenhet av att ha arbetat med bemötande och samtal med människor
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och har en god förmåga att strukturera ditt arbete samtidigt som du är flexibel. För att trivas i rollen är du relationsskapande och är samarbetsorienterad. Arbetet kräver att du känner dig bekväm med att prata inför grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
• Flerårig erfarenhet av operativt HR arbete
• Erfarenhet av att arbeta med anhörigfrågor
• Erfarenhet av arbete eller tjänstgöring inom försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, med fördel statlig
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Civil befattning
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga för befattningen, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Tillträdesdatum snarast enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta sektionschef, Johan Backlund eller HR-chef, Ylva Jacobsson. Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00
Fackliga företrädare:
Suzanne Ericsson, SACO-S
Christoffer Willers, Försvarsförbundet
Urban Hellqvist, SEKO
Mats Häggström, OFR/O
Samtliga nås via växeln på 013- 28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-08. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du vill jobba hos oss och varför du passar för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
