Vetenskapsrådet Söker Forskningssekreterare Till Ohamr-Sekretariatet (vik
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2026-07-06
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Vill du vara med och samordna och stötta forskning och innovation om antimikrobiell resistens (AMR)? Nu söker vi en forskningssekreterare till sekretariatet för OHAMR vid Avdelningen för samverkan. Hos oss får du jobba med engagerade kollegor som tillsammans inom European Partnership on One Health Antimicrobial Resistance (EUP OHAMR) samlar 53 organisationer från 30 länder för att samordna och stötta forskning och innovation om antimikrobiell resistens (AMR).
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som forskningssekreterare på OHAMR‐sekretariatet ansvarar du för att stödja och samordna beslutsfattande och rådgivande gruppers arbete med forskningsfrågor och strategisk utveckling inriktning inom AMR-området utifrån ett One Health‐perspektiv. Rollen bidrar till att säkerställa att forskningsinsatser är relevanta, evidensbaserade och i linje med nationella och internationella mål. Du spelar en viktig roll i att skapa och underhålla relationer med befintliga och nya medlemsländer, samt andra externa aktörer. Du kommer både att leda och delta i uppdrag, där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor utformar arbetet, från uppdragsbeskrivning till slutrapportering. Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
I arbetsuppgifterna ingår att
ha en samordnande funktion för forskningsrelaterade frågor inom sekretariatet,
bevaka forskning, policyutveckling och initiativ inom AMR och One Health,
bidra till framtagande och uppdatering av strategier, handlingsplaner och prioriteringar för strategisk utveckling,
stödja samverkan mellan medlemsländerna, partnerskapet och andra berörda aktörer (tex. styrande organ),
planera och koordinera möten och arbetsgrupper kopplade till forskning och strategi; dokumentera möten och följa upp beslut och åtgärder,
bidra till att planera och genomföra seminarier, workshops och konferenser,
ta fram underlag för rapporter, publikationer och presentationer.
Även andra arbetsuppgifter inom myndigheten förekommer.
Sekretariatet för OHAMR ingår i Avdelningen för samverkan. Sekretariatet koordinerar EUP OHAMR och har en central roll för att samordna och utveckla det europeiska och globala samarbetet inom One Health AMR. Inom avdelningen finns också medarbetare som arbetar med europeisk och internationell forskningspolicy, samt andra partnerskap inom Horisont Europa.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som forskningssekreterare behöver du ha en förmåga att kunna prioritera, strukturera och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är initiativrik samt har ett prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt med verksamhetens behov och resultat i fokus. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är duktig på att etablera goda relationer, internt och externt, och du ser du vikten av en god kommunikation.
Vi söker dig som har:
doktorsexamen inom medicin och hälsovetenskap, naturvetenskap eller annat relevant ämnesområde
erfarenhet av arbete med forsknings- och policyfrågor
god vana att planera och organisera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov
erfarenhet av att stödja och utveckla samverkan
erfarenhet av att planera och leda seminarier, workshops eller konferenser
aktuell erfarenhet och vana av att skriva rapporter, beslutsunderlag och utredningar
kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
kunskap och erfarenhet om forsknings- och innovationssystemet inom One Health, antibiotikaresistens eller andra tvärsektoriella initiativ
erfarenhet av projektledning
erfarenhet av arbete vid statlig myndighet och/eller inom forskningsfinansierad verksamhet
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under 12 månader. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
Viktoria Mattsson, avdelningschef, 08-546 443 44
Abraham Mellkvist-Roos, tf. enhetschef, 08-546 440 91
Shahida Syed, kansliansvarig för sekretariatet OHAMR, 076-526 73 94
Eva Sparreljung, HR-specialist 08-546 440 79
Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 3 augusti 2026.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-07926.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning. Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår tekniska verksamhet inom två avdelningar tillhandahåller Sunet som levererar ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
(org.nr 202100-5208)
Hantverkargatan 11 (visa karta
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101 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Vetenskapsrådet Jobbnummer
9992976