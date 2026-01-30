Vetenskapsdykare vid Kristineberg marina forskningsstation
2026-01-30
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Myndigheten ansvarar för långsiktig planering av forskning och forskningsinfrastruktur samt för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner i Arktis och Antarktis.
Myndighetens övergripande mål är att bidra till ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning genom samverkan, högkvalitativ forskningsinfrastruktur och internationella samarbeten.
Verksamheten omfattar bland annat Abisko naturvetenskapliga station, Kristineberg marina forskningsstation, isbrytaren Oden samt de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. Polarforskningssekretariatet har cirka 50 medarbetare och finns i Luleå, Abisko, Helsingborg och Fiskebäckskil.
Kristineberg marina forskningsstation ansvarar för att främja och samordna marin forskning och utveckling, bland annat marin polarforskning. Kristineberg är en nationell forskningsinfrastruktur och utgör en central plattform för marin, kustnära och djuphavsrelaterad forskning.
Polarforskningssekretariatet söker nu kvalificerade vetenskapsdykare för intermittent anställning till vår dykarpool vid Kristineberg marina forskningsstation. Anställningen är behovsbaserad och passar dig som vill bidra till marin forskning och utbildning genom praktiskt arbete under vatten.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som vetenskaplig dykare kommer du att ingå i en pool av dykare som deltar i vetenskapliga dykuppdrag. Om du också kvalificerar som dykarledare kan det finnas möjlighet att leda och ansvara för säkerheten vid vetenskaplig dykning i fält. Arbetsuppgifterna varierar beroende på forskningsprojekt och kan bland annat omfatta:
• Insamling av organismer och provtagning
• Planteringar, kartläggningar och dokumentation
• Etablering av experiment
• Underhåll av försöksbäddar
• Hantering av mät- och provtagningsutrustning
Arbete med kort varsel kan förekomma.Kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen som vetenskapsdykare ska du ha:
• Yrkesdykarcertifikat, minst svenskt yrkesdykarcertifikat S30, ESD (European Scientific Diver) eller motsvarande
• Dokumenterad högskoleexamen, minst kandidat, i en vetenskaplig disciplin, inom för tjänsten relevant ämnesområde
• God vana av att hantera mät- och provtagningsutrustning under vatten
• Dokumenterad erfarenhet av dykning i kalla vatten
• Vid arbetstillfällen måste du ha giltig utbildning i HLR/första hjälpen (ej äldre än två år)
• Förmåga att tala och skriva obehindrat engelska
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
• Svenskt yrkesdykledarcertifikat, minst DykL S (för uppdrag som dykarledare)
• God marin artkännedom
• Behörighet och erfarenhet av att köra båt med utombordareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd för forskningens och utbildningens behov vid provtagning och forskningsuppdrag. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier i en internationell miljö.
Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (intermittent timanställning vid behov) under perioden mars 2026 till februari 2027. Du har rätt att tacka ja eller nej till varje arbetstillfälle.
Som anställd förväntas du delta i årliga haveriövningar och kompetensträning vid Kristineberg marina forskningsstation samt i möten som rör arbetsmiljöregler för dykare och dykarledare.
Placering: Fiskebäckskil, Kristineberg marina forskningsstation. Uppdrag kan ske på annan ort beroende på projekt.
Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv.
Kontaktpersoner
Information om tjänsten lämnas av enhetschef Linus Perry Hammar, 070-315 20 44 eller dykföreståndare Maria Asplund, 0766- 22 95 26, maria.asplund@gu.se
Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig, Rina Lindeström rina.lindestrom@polar.se
.
Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, telefon 072-554 72 17
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Ansökan ska ha inkommit senast 22 februari
Dnr 2026-20
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
