Vetenskaplig projektledare till nationella riktlinjer psykisk ohälsa
2025-09-30
Svensk vård och omsorg står inför en mycket intressant och händelserik tid där stora satsningar görs för att effektivisera och förbättra vården och omsorgen. Vill du vara med och bidra till en god och jämlik psykiatrisk vård och en god psykisk hälsa?Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Socialstyrelsen ansvarar för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och tar fram och förvaltar kunskapsstöd, till exempel nationella riktlinjer, utifrån bästa tillgängliga kunskap för hälso- och sjukvård, tandvård och försäkringsmedicin. I uppdraget ingår att stödja och stimulera vården att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap och att bidra till att hela befolkningen får vård och omsorg på lika villkor.
Som utredare på enheten kommer du att projektleda eller vara medarbetare i olika uppdrag som rör psykisk ohälsa. Arbetet kan till exempel handla om att ta fram kunskapsstöd, utbildningar, informationsmaterial eller att stödja vården i att utveckla en vård av god kvalitet. Arbetet kan också handla om att metodologiskt leda arbetet med att ta fram bästa tillgängliga kunskap i rollen som vetenskaplig projektledare. Exempel på nya uppdrag där arbetsuppgifter kan bli aktuella är genomförandet av en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, och uppdrag om att stärka primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen, ser vi att du har en mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad samt har vana att arbeta såväl självständigt som utåtriktat i kontakt med olika aktörer. Du behöver ha erfarenhet av att planera och genomföra projekt som ofta innebär att du leder andra. Du behöver också vara analytisk och problemlösningsorienterad. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• disputerat inom ett område som Socialstyrelsen bedömer som relevant för tjänsten
• minst tre års aktuell erfarenhet av projektledning
• vana vid att skriva rapporter och hantera data
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet från kliniskt arbete med psykisk ohälsa inom primärvården
• erfarenhet av arbete med kunskapsstyrning och kunskapsstyrande produkter
• erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården eller hälso- och sjukvårdssystemet
• erfarenhet av implementeringsarbete
• kunskap om tjänstedesign
• erfarenhet från arbete på statlig myndighet
• erfarenhet från arbete inom området psykisk ohälsa som Socialstyrelsen finner relevant.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på enheten för nationella riktlinjer 3.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Lena Lennerbrant lena.lennerbrant@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO är Isabelle Ålander Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2025. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
