Verktygstekniker / Verktygsmakare - med fokus på följd- och plastverktyg
Thule Sweden AB, Hillerstorp / Verktygsmakarjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmakarjobb i Gnosjö
2026-06-22
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Verktygstekniker / Verktygsmakare – med fokus på följd- och plastverktyg
Thule Group är i en fortsatt stark tillväxtfas och söker nu en Verktygstekniker/verktygsmakare på heltid till vår enhet i Hillerstorp. Vi har nyligen etablerat oss inom tillverkning av plastverktyg och befinner oss i en expansiv utvecklingsfas inom området. Därför söker vi dig som har bred kunskap inom verktygstillverkning och vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Delar du dessutom vår passion för en aktiv livsstil och har ett stort teknikintresse är du varmt välkommen att bli en del av vår verktygsavdelning!
Om rollen
Som Verktygstekniker/verktygsmakare kommer du att arbeta med både följdverktyg och plastverktyg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Montering och igångkörning av nya verktyg
Fixturer och prototypverktyg
Aktivt arbete med förbättringar och utveckling av våra verktygslösningar, särskilt inom plast.
Åtgärdande av akuta driftstopp
Löpande underhåll och felsökning av verktyg
Säkerhet är alltid högsta prioritet hos oss på Thule Group. Vi värdesätter även laganda, flexibilitet och förmågan att snabbt ställa om i en föränderlig miljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av verktygstillverkning och god kunskap inom plasttillverkning och plastverktyg. Du är van att arbeta med datorer och har gärna erfarenhet av ritningsläsning samt användning av olika mätinstrument. Som person är du lösningsorienterad och har en stark problemlösningsförmåga, samtidigt som du drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt och processer tillsammans med dina kollegor.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av samarbete, öppenhet och nyfikenhet. Vi tror på att dela kunskap, inspirera varandra och utvecklas tillsammans – både inom teamet och i hela företaget.
Inom Thule Group möter du engagerade kollegor med en gemensam passion för våra produkter och för det outdoor-varumärke vi bygger. Vi delar värderingar, vi tar ansvar och vi har roligt tillsammans – något vi ser som en självklar del i vår framgång.
Rekryteringsprocess
På grund av sommarsemestern kommer vi att börja granska ansökningar först efter att ansökningsperioden har stängt. Ingen urvalshantering eller intervjuer kommer att genomföras innan dess. Alla kandidater kommer att få återkoppling efter sista ansökningsdag. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Thule är ett globalt sport- och fritidsföretag. Vi erbjuder produkter av hög kvalitet, med smarta funktioner och hållbar design som gör det lätt för människor världen över att leva ett aktivt liv. Under mottot Bring your Life och med ett fokus på konsumentdriven innovation och ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter inom produktkategorierna Sport & Cargo Carriers (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil), Active with Kids & Dogs (t.ex. bilbarnstolar, barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar och hundtransport), RV Products (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Bags & Mounts (t.ex. ryggsäckar, resväskor och robusta mobilfästen).
Thule Group har cirka 3 000 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 138 marknader och försäljningen under 2025 uppgick till 10,4 miljarder kronor.www.thulegroup.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thule Sweden AB
(org.nr 556076-3970), https://www.thulegroup.com/en/open-positions
Box 69 (visa karta
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335 04 HILLERSTORP Arbetsplats
Thule Sweden AB, Hillerstorp Jobbnummer
9972193